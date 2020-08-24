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توك شو

زكي فطين عبد الوهاب يكشف سبب مهاجمته رواد الساحل الشمالي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:29 م
زكي فطين عبد الوهاب
زكي فطين عبد الوهاب
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حمزة شعيب
قال الفنان زكي فطين عبد الوهاب، إن التدوينة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى بشأن "رواد الساحل الشمالي"، لا تهدف إلى الهجوم عليهم، ولكن لانتقاد حياة البذخ التي لا طائل من ورائها، خاصة وأن الاستمتاع يمكن أن يتم بشكل أبسط من ذلك، متابعا: "مفيش داعي للتعالي، أنا لا علاقة لى بالسياسة ولكن أنقل تجربتي، انا عشت في الثراء وفي الفقر وأنا بنقل تجربتي".

وأضاف "عبد الوهاب"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه رغم الثراء الذي كان يعيشه مع والدته القديرة الراحلة ليلى مراد، وأبيه المخرج القدير فطين عبد الوهاب، إلا أنه كان يرتاد المواصلات العامة، وكانت علاقته بابن السائق والطباخ علاقة صداقة.

وتابع:" أمي جابت عربية 28 لشقيقي لما دخل الجامعة وكانت قادرة تجيب مرسيدس، وأنا كنت بركب المواصلات العامة لأن أنا اتربيت على كدا".

وأكمل: "عمرنا ما كان عندنا فشخرة الفلوس"، مشيرًا إلى أن الحياة يمكن أن تكون أبسط من ذلك ونستمتع بها أيضًا دون بذخ.

ونوه إلى أنه رغم الثراء الكبير الذى كان يعيش فيه والده ووالدته إلا أن والده مات فقيرًا، مضيفًا: "أبويا كان جيبه مخروم وعشان كدا فلسنا ..مات فقيرًا ومفيش حاجة خالص ولا حساب فى البنك".
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