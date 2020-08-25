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أخبار البلد

وزير المجالس النيابية: البرلمان ساهم في ترسيخِ دعائمِ الدولة وتثبيت أركانها وتصدى بكل جسارةٍ لموضوعات جسام

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:46 ص
المستشار علاء فؤاد
المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية
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محمود فهمي
قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية " في آخرِ جلساتِ دور ِالانعقادِ الخامسِ من الفصلِ التشريعي الأولِ ، ان  للحكومةِ كلمةً لابدَّ من إبدائِها، ونحرصُ على إثباتِها في مضبطةِ الجلسةِ لتبلغَ كلَّ آتٍ من بعدِنا .

و اضاف خلال الجلسة العامة " لقد تشرَّفنا بوجودِنا تحتَ قبةِ هذا البرلمانِ العريقِ رفقةَ نخبةٍ متميزةٍ من ممثلي الشعبِ المصريِ ، على اختلافِ دوائرِهم الانتخابيةِ وانتماءاتِهم الحزبيةِ ، وشرُفنا مراتٍ عديدةً بالحديثِإلى هذه المنصةِ العاليةِ ، التي يجلسُ على رأسِها فقيهٌ دستوريٌ وعالمٌ جليلٌ ، ادارَ جلساتِ مجلسِ النوابِ بحكمةٍ بالغةٍ ومهارةٍ رفيعةٍ . 

وأضاف " سيادة الرئيس حقًا تعلَّمنا منكُم ونهلنا من علمِكم ، فدمتم نبراس علم وقيمة وطنية قديرة و اضاف " السادةُ النوابُ الموقرونلقد أثرَتنا آراؤُكم ومداخلاتُكم وأشهدُ اللهَ وأشهدُكم ، أننا حين اتّفقنا -حكومةً ونوابًا  كانت غايتُنا صالحَ الوطنِ والمواطنِ. وحين اختلفنا؛ كان اختلافُنا من أجلِ الغايةِ ذاتِها

واستطرد وزير شئون المجالس النيابية "  نقرُّ -بلا أدنى مجاملةٍ -أن مجلسَكم الموقرَالذي جاءَ بعد ثورةٍ عظيمةٍ قد ساهمَ في ترسيخِ دعائمِ الدولةِ المصريةِ وتثبيتِ أركانِها وتصدَّى بكلِّ جسارةٍ لموضوعاتٍ جسامٍ تنوءُ الجبالُ الراسياتُ بحملِها

وأكمل حديثه قائلا "اسمح لي أن أنقل لدولتكم وللسادة الحضور بصفتي ممثل الحكومة الدائم بمجلسكم الموقر بالغ تقدير دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة لجهودكم الوطنية الخالصة خلال فصلكم التشريعي الأول . وأن أؤكد على توجيهاتٍ دولته الدائمةٍ بالتعاونِ مع مجلسِ النوابِ رئيسًا وأعضاءً وقد حرِصنا كلَّ الحرصِ على هذا التعاونِ . 

ونوه "سعينا أنا وكل زملائي الوزراء ونوابهم ومساعديهم بكل ما وسعنا الجهد والوقت على التواجد الدائم والحثيث بلجان مجلسكم  النوعية  وبجلساته العامة على سواء إيمانًا بأهمية إبراز وجهة نظر الحكومة فيما يعرض على المجلس من موضوعات وانطلاقا من روح التكامل والتعاون التي يجب أن تسود"

واختتم " وقد حرِصنًا على التواصلِ الدائمِ مع  أعضاءِ المجلسِدوتلبيةِ طلباتِ دوائرِهم والردِّ على ما تقدّموا به من أدواتٍ رقابية دولة الرئيس اسمح لي ان أشيد أيضًا بالأداء الراقي لمكتب مجلسكم الموقر والسيدين الوكيلين السيد الشريف و سليمان وهدان اللذين كانا خير عون لنا جميعًا وقدوة لما يجب أن يكون عليه نائب الشعب والتقدير موصول للسادة رؤساء الهيئات البرلمانية كافة .
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