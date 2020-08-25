AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس التونسي يطالب البرلمان بعقد جلسة لـ منح الثقة للحكومة الجديدة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:36 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، من البرلمان، تحديد جلسة؛ لمنح الثقة للحكومة الجديدة. 

وأعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، عن تشكيل حكومته الجديدة، وذلك في مؤتمر صحفي في قصر الضيافة بالقصبة التونسية. 

وجاء تشكيل الحكومة التونسية الجديد، مكونا من 28 عضوا ما بين وزير ووزير دولة، من بينهم 7 سيدات. 

واختار المشيشي، إبراهيم البرتاجي، كوزير للدفاع، وتوفيق شرف الدين كوزير للداخلية، ومحمد بوستة وزيرا للعدل. 

كما جاء في التشكيل اختيار عثمان الجرندي وزيرا للخارجية، وعلي الكعلي وزير الاقتصاد وفوزي مهدي وزير للصحة. 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد تلقى تشكيل الحكومة الجديدة من رئيسها هشام المشيشي في وقت متأخر من الإثنين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس التونسي يكلف هشام المشيشي وزير الداخلية بتشكيل الحكومة الجديدة

وزير الداخلية وخبير في مكافحة الفساد.. من هو هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في تونس؟

محلل: لهذه الأسباب اختار قيس سعيد "المشيشي" لتشكيل الحكومة التونسية

بعد ترأسه الحكومة التونسية.. عبير موسى تطالب المشيشي بإزاحة حركة النهضة

تونس تواجه تحديا جديدا.. النهضة الإخوانية تعارض تشكيل حكومة مستقلة والمشيشي يقف لها بالمرصاد

الرئيس التونسي: حين يجلس رجال السياسة على أرائك القضاة تخرج العدالة

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و18 وفاة

فنكوش جديد .. شوبير يسخر من قرار مرتضى منصور بتقديم شكوى ضد وليد سليمان

مفضوحين.. مذيع قناة الأهلي يفتح النار على سيف زاهر وإبراهيم فايق

3 مرات يوميا.. إليك أقوى مشروب لتنظيف الرئة والصدر

نقص غذائي ونزول الجيش إلى الشوارع.. بريطانيا في مواجهة تحديات خطيرة نتيجة البريكست وكورونا

توتر جديد بين تركيا واليونان.. أنقرة تهاجم تدريبات عسكرية يونانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة سهلة.. حضِّري آيس كريم بالفانيليا لأطفالك

بالعوامة.. طاقم عبارة يتفاجأ بطفلة وحيدة في عرض البحر | فيديو

داوم على تناول هذا المشروب لنسف الكرش في أسبوع