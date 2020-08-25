وزيرة التضامن لـ صدى البلد: توجيهات رئاسية بإعادة هيكلة المنظومة الإدارية للوزارة

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية للأكاديمية الوطنية للتدريب ، نظرا للدور الذي تقوم به في الاستثمار في البشر ، وقدرتها علي تنمية فريق واعد يساهم في بناء الإنسان والوطن.





واضافت القباج في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" علي هامش مشاركتها في لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة أن هناك توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة هيكلة المنظومة الإدارية للوزارة ، مشددة علي أنها شهدت اليوم حرص الشباب علي التدريب ، مؤكدة أن ذلك سيكون له انعكاس إيجابي علي تنمية الموارد البشرية.



