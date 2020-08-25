اليونان تتعهد بالدفاع عن حقوقها في المتوسط.. وألمانيا تحذر تركيا من اللعب بالنار

يتنافس حلفاء الناتو على مساحات شاسعة من المناطق التي يحتمل أن تكون غنية بالهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط ​​، مع تصاعد التوتر في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن بدأت تركيا عمليات حفر استكشافية في منطقة جنوب أنطاليا تطالب بها اليونان.





ووجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، تحذيرا إلى تركيا، اليوم الثلاثاء، وسط تصعيد مستمر للتوترات بشأن النزاع الإقليمي في البحر المتوسط ​​، مؤكدا أن أثينا مستعدة للدفاع عن حقوقها السيادية، واتهم أنقرة بمواصلة الاستفزازات والانتهاكات. على القانون الدولي على الرغم من دعوات الجيران للتهدئة.





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وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قال ديندياس، إن بلاده مستعدة لإجراء حوار مع تركيا بشأن نزاع التنقيب عن الغاز ، لكن "ليس تحت تهديد" أنقرة.





وأضاف دندياس أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي "يتضامنان" مع اليونان.





وسافر ماس إلى أثينا يوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في شرق البحر المتوسط ​​مع دندياس.





ومن المتوقع أن يسافر إلى أنقرة في وقت لاحق لإجراء محادثات منفصلة مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.





وفي حديثه في أثينا ، وصف ماس "الوضع الحالي في شرق البحر المتوسط ​​... بما يعادل اللعب بالنار" ، وحذر من أن "كل شرارة صغيرة يمكن أن تؤدي إلى كارثة".





واليوم الثلاثاء، قال وزير الدولة اليوناني جيورجوس جيرابيتريتس إن أثينا لن تشارك في أي مناقشات مع تركيا تتعلق بنزاع الحفر أو القضايا الأمنية طالما استمرت أنقرة في الضغط على المنطقة عسكريًا. وطالب تركيا بالتخلي عن "جميع الأعمال العدوانية" قبل إجراء الحوار.





وتجري اليونان وتركيا تدريبات بحرية منفصلة بالقرب من بعضهما البعض في شرق البحر المتوسط ​​قبالة جزيرة كريت اليونانية يوم الثلاثاء.





وأعلنت اليونان عن التدريبات يوم الأحد بعد أن أصدرت تركيا نصيحة نافيكس لتمديد أنشطة المسح لسفينة اوريوك راس حتى 27 أغسطس، وردت أنقرة يوم الاثنين متهمة أثينا بـ "بث الفوضى" والإعلان عن تدريبات خاصة بها.





وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان يوم الاثنين من أن أثينا ستكون "الضحية الوحيدة لسيناريو سلبي" في حالة حدوث تصعيد، ووعد بأن أنقرة لن تتراجع خطوة واحدة في أنشطة التنقيب في المياه التي تطالب بها اليونان.





وعززت تركيا بالفعل أنشطتها العسكرية في المنطقة ، ليس فقط في البحر المتوسط ​​ولكن في بحر إيجه أيضًا ، موطن نزاع إقليمي طويل الأمد بين الحليفين في الناتو.





وأعلنت وزارة الدفاع التركية ، الأحد ، إجراء مناورات حربية في بحر إيجه باستخدام طائرات مقاتلة من طراز إف -16.



