AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليونان تتعهد بالدفاع عن حقوقها في المتوسط.. وألمانيا تحذر تركيا من اللعب بالنار

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:54 م
المانيا تحذر تركيا
المانيا تحذر تركيا من اللعب بالنار
Advertisements
على صالح
يتنافس حلفاء الناتو على مساحات شاسعة من المناطق التي يحتمل أن تكون غنية بالهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط ​​، مع تصاعد التوتر في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن بدأت تركيا عمليات حفر استكشافية في منطقة جنوب أنطاليا تطالب بها اليونان.

ووجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، تحذيرا إلى تركيا، اليوم الثلاثاء، وسط تصعيد مستمر للتوترات بشأن النزاع الإقليمي في البحر المتوسط ​​، مؤكدا أن أثينا مستعدة للدفاع عن حقوقها السيادية، واتهم أنقرة بمواصلة الاستفزازات والانتهاكات. على القانون الدولي على الرغم من دعوات الجيران للتهدئة.


وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قال ديندياس، إن بلاده مستعدة لإجراء حوار مع تركيا بشأن نزاع التنقيب عن الغاز ، لكن "ليس تحت تهديد" أنقرة.

وأضاف دندياس أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي "يتضامنان" مع اليونان.

وسافر ماس إلى أثينا يوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في شرق البحر المتوسط ​​مع دندياس. 

ومن المتوقع أن يسافر إلى أنقرة في وقت لاحق لإجراء محادثات منفصلة مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وفي حديثه في أثينا ، وصف ماس "الوضع الحالي في شرق البحر المتوسط ​​... بما يعادل اللعب بالنار" ، وحذر من أن "كل شرارة صغيرة يمكن أن تؤدي إلى كارثة".

واليوم الثلاثاء، قال وزير الدولة اليوناني جيورجوس جيرابيتريتس إن أثينا لن تشارك في أي مناقشات مع تركيا تتعلق بنزاع الحفر أو القضايا الأمنية طالما استمرت أنقرة في الضغط على المنطقة عسكريًا. وطالب تركيا بالتخلي عن "جميع الأعمال العدوانية" قبل إجراء الحوار.

وتجري اليونان وتركيا تدريبات بحرية منفصلة بالقرب من بعضهما البعض في شرق البحر المتوسط ​​قبالة جزيرة كريت اليونانية يوم الثلاثاء. 

وأعلنت اليونان عن التدريبات يوم الأحد بعد أن أصدرت تركيا نصيحة نافيكس لتمديد أنشطة المسح لسفينة اوريوك راس حتى 27 أغسطس، وردت أنقرة يوم الاثنين متهمة أثينا بـ "بث الفوضى" والإعلان عن تدريبات خاصة بها.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان يوم الاثنين من أن أثينا ستكون "الضحية الوحيدة لسيناريو سلبي" في حالة حدوث تصعيد، ووعد بأن أنقرة لن تتراجع خطوة واحدة في أنشطة التنقيب في المياه التي تطالب بها اليونان.

وعززت تركيا بالفعل أنشطتها العسكرية في المنطقة ، ليس فقط في البحر المتوسط ​​ولكن في بحر إيجه أيضًا ، موطن نزاع إقليمي طويل الأمد بين الحليفين في الناتو. 

وأعلنت وزارة الدفاع التركية ، الأحد ، إجراء مناورات حربية في بحر إيجه باستخدام طائرات مقاتلة من طراز إف -16. 

وفي وقت سابق ، أبلغت البحرية اليونانية عن تكثيف نشاط الغواصات التركية قبالة الساحل اليوناني ، وتدافع طائرات سلاح الجو اليوناني لتمشيط بحر إيجة بالسونار المضاد للغواصات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمنع اتفاق مصر واليونان.. تصعيد تركي جديد وتأهب الجيش اليوناني

بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط.. رئيس الوزراء اليوناني يهدد تركيا بعقوبات الاتحاد الأوروبي

ساعة المواجهة اقتربت.. اليونان تستعد للرد على استفزازات تركيا في المتوسط.. قواتها المسلحة في حالة التأهب.. تحذيرات رسمية بالعقاب الحازم.. وخطط جارية من أثينا لتعزيز قدراتها العسكرية الدفاعية

وقف جميع الاستفزازات في شرق المتوسط .. تحذير أوروبي أمريكي لـ تركيا

الحرب اقتربت.. كيف وصلت تركيا واليونان إلى ساعة الصفر قبل تدخل ميركل؟

تركيا توقف التنقيب شرق المتوسط.. تراجع أم مناورة؟

ترشيحاتنا

المتحدة: وقف برنامج "كل يوم" على قناة ON بعد استمراره 4 سنوات

وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا فى منزله.. ويطمئن على حالة عبد الشافي الصحية

بعد اعتراض الرئيس عليه.. 4 تعديلات أجراها النواب على التجارب السريرية

بعد الهزيمة أمام الزمالك.. زوجة محمود الخطيب توجه رسالة لـ جماهير الأهلي

شقيق محمد عبد الشافي يتحدث عن أزمة وليد سليمان وينهي الجدل

قطعها وحطها فى الديب فريزر .. ضبط الجزار المتهم بقتل زوجته في الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج برد العظام والعضلات بدون أدوية

بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات لافتة تبرز جمال شمس الكويتية

كلمات هابطة وخادشة.. حكاية أغنية شعبية أثارت الجدل والاستياء في قطاع غزة