أحمد فلوكس يشارك جمهوره حكمة رائعة لـ نجيب محفوظ .. شاهد

شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام ظهر فيها ببدلة كلاسيك باللون البيچ .





وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلًا : "هناك أشخاص يأتون متأخرين الى حياتك ، رائعين جدًا لدرجة انك تقول أين كنتم منذ البداية ..نجيب محفوظ "





‎يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.





‎وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.