تدريبات خفيفة بالكرة الطائرة بمران الزمالك

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أن يكون مران الفريق اليوم عبارة عن بعض التدريبات الخفيفة .





وهذا على طريقة الكرة الطائرة بوضع شبكة الكرة الطائرة وتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات.





كما خاض كارتيرون تحدي "الحواجز" بفريق يضم المدير الفني نفسه والثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم أمام فريق أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف مدربا الفريق وأسامة فيصل المهاجم الصاعد، وهذا لمحاولة تمرير الكرة من فوق الحواجز الحديدية ومن يفشل في تمريرها الناحية الأخرى يفقد نقطة ليفوز فريق كارتيرون بالتحدي.



