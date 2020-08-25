لحملة شهادة الثانوية العامة 2020.. تعرف على كليات وتخصصات جامعة المنصورة الجديدة

تستعد جامعة المنصورة الجديدة لاستقبال طلابها من حملة الشهادات الثانوية العامة 2020 ، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تلقي طلبات الالتحاق بها من الطلاب المتقدمين للدراسة بها بجميع تخصصاتها ، ويستعرض صدى البلد جميع الكليات والتخصصات بالجامعة كالآتي :-



كلية الأعمال كلية المعاملات القانونية الدولية كلية علوم وهندسة المنسوجات كلية الهندسة كلية علوم وهندسة الحاسبات كلية العلوم كلية الطب كلية طب الأسنان كلية الصيدلة

وبالنسبة لمجالات الدراسة الخاصة بكلياتها فهي تتضمن دراسة المجالات الآتية :-

مجال الأعمال ويتضمن :-

- برنامج ريادة الأعمال والابتكار - برنامج الإدارة - برنامج التمويل والاستثمار - برنامج المحاسبة ونظم المعلومات - برنامج التسويق

مجال علوم وهندسة المنسوجات ويتضمن :-

- برنامج هندسة وتكنولوجيا المنسوجات - برنامج كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات - برنامج إدارة وتسويق الملابس - برنامج تصميم المنسوجات والموضة

مجال العلوم الهندسية ويتضمن :-

- برنامج الهندسة النووية ونظم الطاقة - برنامج الهندسة الطبية الحيوية - برنامج هندسة وإدارة الإنشاءات - برنامج الهندسة الكيميائية - برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء

مجال علوم وهندسة الحاسبات ويتضمن :-

- برنامج علوم الحاسب - برنامج علوم الذكاء الاصطناعي - برنامج هندسة الحاسب - برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي - برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية

مجال العلوم الأساسية ويتضمن :-

- برنامج الكيمياء الصناعية - برنامج البيولوجيا الجزيئية - برنامج علوم الأدلة الجنائية - برنامج الطب والجراحة التكاملي المبني - برنامج طب الأسنان ويهدف إلى إكساب الطلاب السلوكيات والمهارات في مجالات المعرفة والخبرة والتفكير النقدي التحليلي ومهارات حل المشكلات والاحترافية والقيم الأخلاقية والمهارات الإجرائية والفنية .

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كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن عن أن الجامعات الأهلية سيكون بها منح دراسية للطلبة المتفوقين وغير القادرين على دفع المصروفات، موضحا أن هذه المنح قد تتجاوز الـ 100 منحة.



