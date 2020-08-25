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تعليم

جامعة حلوان تعلن شروط الالتحاق ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:16 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية الصيدلة بجامعة حلوان عن شروط التقديم في برنامج "الصيدلة الاكلينيكية" ، والذي تتم الدراسة فيه تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة إيمان حجاج عميد الكلية. 

ويقبل برنامج ( فارم دي- PharmD ) صيدلة الاكلينيكية الطلاب الحاصلين  على الثانوية العامة علمي علوم عن طريق مكتب التنسيق، وكذلك طلاب الثانوية العامة المعادلة عن طريق مكتب التنسيق، والطلاب المقيدين بكليات الصيدلة المناظرة (من نفس البرنامج ذو اللائحة الموحدة)، والراغبين في التحويل إلى برنامج الصيدلة الاكلينيكية بنظام الساعات المعتمدة على أن لا تتعدى نسبة الطلاب المحولين إلى البرنامج ٢٥٪ من عدد طلاب الفرقة.


ويتطلب دراسة ١٧٧ ساعة معتمدة موزعة على عشرة فصول دراسية وتشمل متطلبات الكلية الاختيارية بالإضافة الى ثلاث ساعات معتمدة كمتطلبات للجامعة . 

كما يتطلب اجتياز سنة الامتياز والتى تشمل مشروع التخرج فى احدى التخصصات المطروحة للتسجيل ويتم تدريب الطالب ميدانيا بواقع ١٠٠ ساعة تدريب فعلية فى الصيدليات الاهلية والحكومية وصيدليات المستشفيات التى يقرها مجلس الكلية.
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