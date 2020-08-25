طلاب علاقات عامة بإعلام حلوان يتقدمون بمشروعات تخرج إبداعية..صور

نظم قسم الإعلام ب كلية الآداب بجامعة حلوان حفلا لمناقشة مشروعات تخرج طلاب شعبة العلاقات العامة للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و إشراف الدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب بالجامعة.









وأوضحت رئيس قسم الإعلام أن أفكار المشروعات الطلابية تتسم بالتميز، وتتيح الفرصة للطلاب للاستفادة من أصحاب الخبرات العملية وتوفير فرص تدريبية تجعل الطالب مؤهلا لسوق العمل، مشيرة إلى أن قسم الإعلام يقدم كل عام كوادر جديدة تساهم في تطوير وإثراء صناعة الإعلام بما يحملون من خبرات وأفكار تواكب التطور العلمي والتكنولوجي.





وقدم طلاب شعبة العلاقات العامة مجموعة من المشروعات المتميزة منها مشروع حملة اعلامية بعنوان "صورتنا ملامحها مصرية" وذلك ضمن حملة مشروع تخرج للحفاظ على الهوية المصرية، وقد تناول المشروع ملامح رئيسية هى التمسك باللغة العربية، التعريف بأماكن مصرية غير معروفه، دعم المنتجات والماركات المصرية، والتحدث عن العادات والتقاليد المصرية الاصيلة









وذلك فى إطار حرص الدولة وجهودها فى الفترة الحالية لتعزيز الهوية المصرية وخاصة فى ظل انتشار الثقافات المختلفة بصورة سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثر الشباب بها، وقد تم تنفيذ الحملة تحت إشراف د.مروه محى، وكانت مجموعة الطلاب التالى : رغدة ابراهيم، دميانة عجيب، دعاء اسامة، اسلام خالد، مايكل عويضة، رحاب حسن، داليا محمد، شمس نبيل، اماني محمد، عبدالرحمن سمير، منة الله احمد، اسراء حسام، اميرة احمد، چمانة عصام،محمد مجاهد، سارة سامي، محمود إسماعيل.





كما قدم الطلاب مشروع "هي خطوة" وهو أحد مشروعات شعبة العلاقات العامة والاعلان ويدور حول تشجيع العمل الحر والمشروعات الصغيرة والحد من نسبه البطالة في الدولة وتحفيز الشباب على المبادرة والبدء في إفتتاح مشروعهم وعدم انتظار الوظيفة التقليدية، وجاءت فكره الحملة متوافقة مع جهود الدولة وخطة التنمية المستدامة 2030 في تشجيع المشروعات الصغيرة ، كما اعتمدت الحملة على العديد من الوسائل الاتصالية "المسموعة والمرئية والمقروءة" للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب وتناولت الحملة مزايا العمل الحر ومجالاتة بالإضافة إلى جهود الدولة في هذا المجال بالإضافة إلي عرض بعض النماذج الشابة التي حققت نجاحًا كبيرًا في هذا المجال لتحاكي قصة نجاحها لتحفيز الشباب كذلك بدأ فريق العمل القائم على تنفيذ الحملة بأخذ زمام المبادرة وافتتاح مشروع يجمع بين مواهبهم المختلفة "وكالة خطوة" وهي وكالة علاقات عامة صغيرة حيث بدأ فريق العمل بتنفيذ دراسة جدوى للمشروع وذلك كمثال يحتذى به لجميع الشباب على عدم انتظار الوظيفة، وتم تنفيذ المشروع تحت إشراف د. إسلام عز، المشرف العام على الحملة ود. سمر عبد الكريم المشرف المساعد على الحملة، وتكون فريق العمل من 17 طالبا وطالبة وهم، محمد عماد، مصطفى هشام، جمال محمد، أحمد عبد المجيد، ايمان سامي، سارة سامح، ياسمين عصام، عبير شعبان، رانا طارق، اسماء عادل، خلود محمد، نورهان محمد، ندى سامي، أميرة عبد الفتاح، رضوى احمد، نرمين خالد، ندى أحمد.





إضافة إلى مشروع "أيسرهن" والذي يدور حول التخلص من ظاهره المغالاه في المهور و تكاليف الزواج المبالغ فيها السائدة في المجتمع المصري و الحث على تيسير متطلبات الزواج، وترجع فكره حمله أيسرهن إلى ظاهرة ارتفاع سن تاخر الزواج إلى ١١ مليون نسمه في المجتمع المصري و عزوف العديد من الشباب عن الإقبال على فكره الزواج ,فضلا عن ضغوط متطلبات الزواج التي يقابلها العريس من أهل العروسة، وقد إعتمدت الحمله على العديد من الوسائل الاتصاليه المسموعة و المرئية و المقروءة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف من الآباء و أهل الفتيات المقبلات على الزواج والمغالاة فى أرنفاع المهور و متطلبات الزواج، وقد تم تنفيذ هذا المشروع تحت إشراف د/ هبة الله صالح المشرف العام على الحملة ، أ / احمد إبراهيم المشرف المساعد للحملة، وتكون فريق العمل من ١٥ طالبا و طالبة وهم : غرام وليد ،اسماء عمر ، بسمه رضا ، ايه فكري ، ساره احمد ، تقى هشام ، اسماء محمد ، نورهان ايمن ، ساره محمود ، ساره بدران ، ايمان محمد ، مي سامح ، مروه عصام ، احمد خالد ، محمد محمود.





كذلك حملة BUDGIE والتي تسعي إلي دعم مفاهيم التبادلية الثقافية والانفتاح علي ثقافات العالم مع الحفاظ على هويتنا وثقافتنا ،من أجل تدعيم قيم الحب والسلام والتنمية والإبداع ، من أجل الإرتقاء بالمستوي الفكري والوجداني والنفسي للشباب، لترتكز الحملة بذلك علي أولويات اتصالية أبرزها تعريف الشباب المصري بمرتكزات الاتصال الثقافي، وتتولى الإشراف على الحملة الدكتورة داليا عبد المنعم , واشراف مساعد أستاذة هدير فريد، ونفذها كل من اسماء نصر الدين الحاج كرم, اسراء مجدي محمود, اميرة سدرة صابر, رانا عصام محمد, سماح علي نصر, سميرة حمادة محمود, ندي محمد عبد الرافع, نورهان محمد العربي, عبدالله عثمان احمد, محمد طارق محمد, محمد كمال قرني, مريم اسماعيل النجار, مروة عبد الباقي محمد, محمد محمود نظير, نورهان كامل احمد الجندي, ياسمين جمعة محمد الصاوي, ياسمين جمعة محمد الصاوي, ياسمين محمد عبد الرحيم, هاجر سيد احمد مصطفي.



