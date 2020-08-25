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تعليم

للتعريف بمبادرة التعليم العالي.. جامعة حلوان تنظم ويبينار أونلاين لمنح الدراسات العليا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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كريم ناصر
نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ويبينار علمي أونلاين مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، وطلاب الدراسات العليا والباحثين بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.  

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وجاء الويبينار -بحسب بيان الثلاثاء- للتعريف بأنواع الإيفاد المتاحة من خلال برنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" ، والتي تتضمن (ماجستير- دكتوراة- أبحاث ما بعد الدكتوراة- تدريب لمدة فصل دراسي واحد) . 

قام بتقديم الندوة هشام مصطفى مدير عام الإشراف العلمى بإدارة البعثات. 
 
وأكدت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية على أن البرامج المقدمة من الإدارة المركزية للبعثات والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، هي فرص عظيمة تغطي تكاليف الدراسة والبحث بالجامعات الدولية ذات المراكز المتقدمة عالميًا بالولايات المتحدة الامريكية ، واختتمت اللقاء بتشجيع الحضور من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة على التقدم للمنح المتاحة والتأكيد على دور مكتب العلاقات الدولية فى إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير سبل التقدم لكافة أعضاء المجتمع الجامعى. 


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وأوضحت الدكتورة لبنى شهاب نائب مدير المكتب أن المجالات المتاحة للمنح هي الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة ، علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة (طب- طب بيطري- طب أسنان - تمريض - صيدلة - علوم.. الخ) ، بجانب العلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والإجتماعية والإنسانية والتربوية.
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