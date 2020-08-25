جماهير الأهلي تشعل السوشيال ميديا دعما لـ فايلر .. شاهد

دشنت جماهير النادي الأهلي هاشتاج #In_weiler_we_trust عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر لدعم المدرب السويسري رينيه فايلر .
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى :
- ليه بندعم ونجدد الثقة في فايلر ؟!
نتايج فايلر وطريقة لعبه محليًا وقاريًا بتقول اننا قدام مدرب كبير لعبنا معاه كوره حلوة جدًا وكسبنا، رجعتلنا الهيبة الضائعة خارج الأرض، طول عمر الأهلي مبيحاسبش بالقطعة ومش عشان إخفاق ماتش نهاجم ونهد الفريق في مرحلة مهمة
#In_weiler_we_trust
- يدعمك.. يثق بك حتى النهاية.. هكذا هو جمهور الأهلي
#in_Weiler_We_trust
- الأهلي مع فايلر في الدوري المصري
لعب ٢١ مباراة
فاز ١٨
تعادل ٢
هزيمة ١
سجل ٥٢ هدف ( أقوى هجوم )
استقبل ٨ أهداف فقط ( أقوى دفاع )
أول الدوري برصيد ٥٦ نقطة بفارق ١٧ نقطة عن الوصيف#In_weiler_we_trust
- الهجوم على فايلر مش وقته خالص احنا في مرحله صعبة ومهمة، ومش معنى أنه أخطأ في ماتش أننا نهدم المعبد وننساق خلف الإعلام اللي كلنا شايفين هجومه المبالغ فيه على فايلر والفريق بشكل عام، الفترة دي فترة الدعم وخصوصًا علشان أفريقيا.
كل الناس تشارك على تويتر #In_weiler_we_trust
- #In_weiler_we_trust
مدرب صاحب فكر ومشروع تطور ع ايده مستوى جميع لاعبي الفريق.
ولديه مرونة تكتيكية عالية.
كل الدعم
اقرا ايضا :
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى :
- ليه بندعم ونجدد الثقة في فايلر ؟!
نتايج فايلر وطريقة لعبه محليًا وقاريًا بتقول اننا قدام مدرب كبير لعبنا معاه كوره حلوة جدًا وكسبنا، رجعتلنا الهيبة الضائعة خارج الأرض، طول عمر الأهلي مبيحاسبش بالقطعة ومش عشان إخفاق ماتش نهاجم ونهد الفريق في مرحلة مهمة
#In_weiler_we_trust
- يدعمك.. يثق بك حتى النهاية.. هكذا هو جمهور الأهلي
#in_Weiler_We_trust
- الأهلي مع فايلر في الدوري المصري
لعب ٢١ مباراة
فاز ١٨
تعادل ٢
هزيمة ١
سجل ٥٢ هدف ( أقوى هجوم )
استقبل ٨ أهداف فقط ( أقوى دفاع )
أول الدوري برصيد ٥٦ نقطة بفارق ١٧ نقطة عن الوصيف#In_weiler_we_trust
- الهجوم على فايلر مش وقته خالص احنا في مرحله صعبة ومهمة، ومش معنى أنه أخطأ في ماتش أننا نهدم المعبد وننساق خلف الإعلام اللي كلنا شايفين هجومه المبالغ فيه على فايلر والفريق بشكل عام، الفترة دي فترة الدعم وخصوصًا علشان أفريقيا.
كل الناس تشارك على تويتر #In_weiler_we_trust
- #In_weiler_we_trust
مدرب صاحب فكر ومشروع تطور ع ايده مستوى جميع لاعبي الفريق.
ولديه مرونة تكتيكية عالية.
كل الدعم
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- #In_weiler_we_trust
السهم محتاج يرجع خطوات للخلف عشان يندفع بقوه الصاروخ. واثقين فيك وواثقين ف الفريق ان شاء الله هتحقق حلم شعب الاهلي برجوع البطوله الافريقيه للنادي الاهلي
- من لا يعشق الاهلي في وقت الانكسار لا يستحق أن يعشق الأهلي في وقت الانتصار
- المشوار طويل واحنا معاك ونثق فيك، البطولات هتخرس الكل وتعرفهم مكانهم.
- كل الدعم والتأييد لك وجهازك المعاون و للنادي الأهلي واللاعبين والإدارة كلنا نساندكم وندعمكم وفي ضهركم إلى ما شاء الله #In_weiler_we_trust
- #In_weiler_we_trust
السهم محتاج يرجع خطوات للخلف عشان يندفع بقوه الصاروخ. واثقين فيك وواثقين ف الفريق ان شاء الله هتحقق حلم شعب الاهلي برجوع البطوله الافريقيه للنادي الاهلي
- من لا يعشق الاهلي في وقت الانكسار لا يستحق أن يعشق الأهلي في وقت الانتصار
- المشوار طويل واحنا معاك ونثق فيك، البطولات هتخرس الكل وتعرفهم مكانهم.
- كل الدعم والتأييد لك وجهازك المعاون و للنادي الأهلي واللاعبين والإدارة كلنا نساندكم وندعمكم وفي ضهركم إلى ما شاء الله #In_weiler_we_trust