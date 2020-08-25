جماهير الأهلي تشعل السوشيال ميديا دعما لـ فايلر .. شاهد



- ‏‎#In_weiler_we_trust

السهم محتاج يرجع خطوات للخلف عشان يندفع بقوه الصاروخ. واثقين فيك وواثقين ف الفريق ان شاء الله هتحقق حلم شعب الاهلي برجوع البطوله الافريقيه للنادي الاهلي





- ‏من لا يعشق الاهلي في وقت الانكسار لا يستحق أن يعشق الأهلي في وقت الانتصار





- ‏المشوار طويل واحنا معاك ونثق فيك، البطولات هتخرس الكل وتعرفهم مكانهم.





- ‏كل الدعم والتأييد لك وجهازك المعاون و للنادي الأهلي واللاعبين والإدارة كلنا نساندكم وندعمكم وفي ضهركم إلى ما شاء الله ‎#In_weiler_we_trust