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أخبار العالم

اتصال بن زايد وبومبيو.. هل تصدم أمريكا نتنياهو وتمرر صفقة F 35 للإمارات؟

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:12 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة "الحرة" ان الاتصال تم بين وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، كان مثمرا وجيد جدا.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ستحترم التزاماتها مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه ستعمل على تعميق العلاقات الدفاعية مع الإمارات.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وحسب سكاي نيوز، تلقى بن زايد اتصالا من بومبيو تناول القضايا الإقليمية وفي مقدمتها معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات.

وجاء الاتصال بين بومبيو وبن زايد عقب إلغاء الإمارات لاجتماع ثلاثي بين مندوبي الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل في الأمم المتحدة للاحتفاء بالاتفاق بين أبوظبي وتل أبيب، والذي ألغي بداعي معارضة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بيع واشنطن لصفقة طائرات "إف 35" إلى أبوظبي. حسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

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