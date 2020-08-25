AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كلام نهائي.. الزمالك يواجه المقاولون على ستاد القاهرة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:54 م
ستاد القاهرة
ستاد القاهرة
Advertisements
منتصر الرفاعي
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة الفريق الأول بالنادي أمام المقاولون العرب ستقام فى إستاد القاهرة الدولي؛ وذلك بعد الاتصالات التي أجراها مع رئيس هيئة استاد القاهرة وتكللت بالنجاح.

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب مساء الخميس المقبل، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أعلن تمديد عقد نجم خط دفاع الفريق الأول محمود علاء  حتى عام ٢٠٢٤.

كان ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة المستسار مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يتفق مع حازم إمام على التجديد

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

أما بييجي بنكسب.. أمير مرتضى: أتوبيس الزمالك وصل اليوم لـ استاد القاهرة

بعد تألقهم مع الفريق الأول.. الزمالك يجدد عقود 7 لاعبين ناشئين

جلسة بين مرتضى منصور وعبدالله جمعة تحسم مصيره اليوم

مرتضى منصور يعد مصطفى محمد بالموافقة على احترافه في الموسم المقبل

ترشيحاتنا

طريقة تنظيف الكرشة.. 4 حيل سهلة أبرزها الاسبرين

مراحيض بجدران شفافة في اليابان.. شاهد

اللهم أرجعني مجبورة الخاطر.. بسمة وهبة تغادر مصر في رحلة علاجية

القاهرة السينمائي يستحدث جائزة الهرم الذهبي.. ويزيح فاتن حمامة التقديرية

رد قاس من أحمد موسى بعد تحويل عدلي القيعي للانضباط

لتعويض غياب فتحي ودعم دفاعه.. الأهلي يتفاوض على ضم لاعبين من إنبي وبيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك.. أسما شريف منير بإطلالة تبرز جمالها

دراسة علمية تكشف عن المدخل الرئيسي لفيروس كورونا إلى الجسم

طريقة تنظيف القولون.. بوصفات طبيعية