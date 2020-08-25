كلام نهائي.. الزمالك يواجه المقاولون على ستاد القاهرة

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة الفريق الأول بالنادي أمام المقاولون العرب ستقام فى إستاد القاهرة الدولي؛ وذلك بعد الاتصالات التي أجراها مع رئيس هيئة استاد القاهرة وتكللت بالنجاح.
ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب مساء الخميس المقبل، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.
وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أعلن تمديد عقد نجم خط دفاع الفريق الأول محمود علاء حتى عام ٢٠٢٤.
كان ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة المستسار مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق فى الفترة القادمة.