كلام نهائي.. الزمالك يواجه المقاولون على ستاد القاهرة

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة الفريق الأول بالنادي أمام المقاولون العرب ستقام فى إستاد القاهرة الدولي؛ وذلك بعد الاتصالات التي أجراها مع رئيس هيئة استاد القاهرة وتكللت بالنجاح.





ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب مساء الخميس المقبل، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.



