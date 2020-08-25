49 / 36 الاتحاد يحافظ على تقدمه أمام الأهلي بنهائي كأس مصر للسلة

أنهى فريق كرة السلة بالنادي الاتحاد السكندري الربع الثاني متقدما على الأهلي 49 -35 في منافسات نهائي كأس السلة "رجال" على صالة الشباب والرياضة في أكتوبر.









وكان الاتحاد السكندري نجح فى حسم الربع الأول علي فريق الاهلي بنتيجة 25-20 . وتمكن النادي الأهلي من الوصول إلى نهائي البطولة عقب التغلب على الجزيرة في الدور قبل النهائي حيث يمتلك المارد الأحمر عدة لاعبين مثل اليكس يانج ، ومحمد أبو النصر، ومودي الجارحى، واحمد السلعاوي. ومن المقرر أن يلتقي اليوم فريقي سموحة والجزيرة من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع .



وتمكن فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري من الوصول إلى نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة .





ويمتلك الاتحاد السكندري لاعبين على أعلى مستوى مثل مارفيل هاريس المحترف الامريكي، ورامي إبراهيم، وإسماعيل أحمد ،وأحمد الصباغ .