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رياضة

49 / 36 الاتحاد يحافظ على تقدمه أمام الأهلي بنهائي كأس مصر للسلة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:49 م
الاتحاد السكندرى
الاتحاد السكندرى و الاهلى
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محمد سمير
أنهى فريق كرة السلة بالنادي الاتحاد السكندري الربع الثاني متقدما على الأهلي 49 -35  في منافسات نهائي كأس السلة "رجال" على صالة الشباب والرياضة في أكتوبر.


 وكان الاتحاد السكندري نجح فى حسم الربع الأول علي فريق الاهلي بنتيجة 25-20 .

وتمكن النادي الأهلي من الوصول إلى نهائي البطولة عقب التغلب على الجزيرة في الدور قبل النهائي حيث يمتلك المارد الأحمر عدة لاعبين مثل اليكس يانج ، ومحمد أبو النصر، ومودي الجارحى، واحمد السلعاوي.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم فريقي سموحة  والجزيرة من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع .

وتمكن فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري من الوصول إلى نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة .

ويمتلك الاتحاد السكندري لاعبين على أعلى مستوى مثل مارفيل هاريس المحترف الامريكي، ورامي إبراهيم، وإسماعيل أحمد  ،وأحمد الصباغ .
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