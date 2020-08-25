أزمة بسبب حماس.. تركيا ترد على تهديد أمريكا بعزلها دوليا

أصدرت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء بيانا للرد على تهديدات الولايات المتحدة بشأن عزل تركيا دوليا تعليقا على استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوفد من حركة حماس.





وقالت الخارجية التركية إنها ترفض تماما بيان وزارة الخارجية الأمريكية.





وأضافت أنها تعتبر البيان تجاوزا للحدود، مشيرة إلى أن وصف واشنطن للممثل الشرعي لحركة حماس التي اختيرت في انتخابات ديمقراطية في قطاع غزة بأنه "إرهابي"، لن يساهم في تأسيس السلام والاستقرار بالمنطقة.





وحذرت واشنطن أنقرة من أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى عزل تركيا دوليا.





وقالت الخارجية الأمريكية إن "حركة حماس مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".





وأضافت أن كلا المسؤولين اللذين استضافهم أردوغان هم من المصنفين كإرهابيين عالميين.





ويسعى برنامج المكافآت من أجل العدالة الأمريكي للحصول على معلومات حول أحدهم لتورطه في العديد من الهجمات الإرهابية وعمليات الاختطاف والخطف.





وكان أردوغان قد اسقبل وفدا من حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري.



