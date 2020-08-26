شريف إكرامي: علمت بتوقيع عبد الله السعيد للزمالك قبل الأهلي.. فيديو

أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه كان على علم بتوقيع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لصالح الزمالك قبل معرفة الأهلي بأيام قليلة.





قال إكرامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "علمت برحيل عبد الله السعيد قبل معرفة الأهلي ولم أبلغ النادي لأن ليس لي دخل وكل شخص مسئول عن قراره".





وأضاف :" أي شخص يوقع يعلم ما سيوقع عليه جيدا، الانتماء المطلق للجماهير فقط؛ لأنهم لا يحصلون على مقابل".

وأتم: "الانتماء لدى اللاعب مشروط بالمقابل المالي لإن الكرة مصدر رزقه".



