مش خناقة في الشارع.. مرتضى منصور يستنكر قبول عبدالشافي لـ اعتذار وليد سليمان.. فيديو

وجّه مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك رسالة لـ محمد عبد الشافي نجم الفريق حيث تمنى له الشفاء في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن عبد الشافي أخطأ في قبول اعتذار وليد سليمان نجم الأهلي.





وأضاف مرتضى منصور في تصريحات خلال اجتماعه باللاعبين في فيديو تم بثه عبر قناة "الزمالك" أن وليد سليمان لاعب مؤذي ، وتعمد اصابة عبد الشافي ، قائلا إن الفريق يلعب كرة قدم وليس كرة يد.





وأشار إلى أن ما حدث من إصابة عبدالشافي لم تكن "خناقة في الشارع"، ولكن خلال مباراة كرة قدم، يجب أن يتم احترام القواعد بها .



