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رياضة

مش خناقة في الشارع.. مرتضى منصور يستنكر قبول عبدالشافي لـ اعتذار وليد سليمان.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:33 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجّه مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك رسالة لـ محمد عبد الشافي نجم الفريق حيث تمنى له الشفاء في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن عبد الشافي أخطأ في قبول اعتذار وليد سليمان نجم الأهلي.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات خلال اجتماعه باللاعبين في فيديو تم بثه عبر قناة "الزمالك" أن وليد سليمان لاعب مؤذي، وتعمد اصابة عبد الشافي، قائلا إن الفريق يلعب كرة قدم وليس كرة يد. 

وأشار إلى أن ما حدث من إصابة عبدالشافي لم تكن "خناقة في الشارع"، ولكن خلال مباراة كرة قدم، يجب أن يتم احترام القواعد بها .

ونوه إلى أن الجميع يهاجم طارق حامد نجم الزمالك، ويتم اتهامه بالعنف، ولكنه طوال تاريخه لم يتسبب في اصابة اي لاعب، بخلاف وليد سليمان الذي تسبب في إصابة محمد محمود نجم الفريق بالرباط الصليبي.
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