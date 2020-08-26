راتب قليل.. أحلام الشامسي تكشف عن أول عمل لها قبل الشهرة

ردَّت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي ، على تغريدة إحدى المتابعات لها، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، كشفت من خلالها عن أول وظيفة عملت بها، وأول راتب تقاضته.





هذا مجرد مثال، القصد اول وظيفة راتبها مو مهم لأن تكوين الخبرة اهم لحين العثور على عمل أفضل». في البداية، وجهت إحدى المتابعات لـ أحلام ، تغريدة لها قالت فيها: «





وفي المقابل، ردت أحلام قائلة: «صحيح انا بدأت العمل في مدرسه ابتدائي كمدرسة بـ ألف ريال وكنت أعول أسرتي مع أخواتي وهاذي كانت البداية براڤوا عليكي والمسئولية تبدأ من الصفر .. اسمحوا مروري».





من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.



