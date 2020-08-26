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رياضة

أبرزها الأهلي والجونة.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:37 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تقام اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في الدوريات العربية. 

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء، 26 أغسطس 2020، على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري 

فريق طلائع الجيش X فريق سموحة – 4:00 عصرا –  أون تايم سبورت

فريق نادى مصر X  فريق المصرى البورسعيدى – 6:30  مساء –  أون تايم سبورت

فريق الأهلى X  فريق الجونة – 9:00 مساء –  أون تايم سبورت

 
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مواعيد مباريات الدوري التونسي 

فريق الملعب التونسى X  فريق مستقبل سليمان – 5:30  مساء

فريق نجم المتلوى X  فريق شبيبة القيروان – 5:30  مساء

فريق هلال الشابة X  فريق النادى البنزرتى – 5:30 مساء

فريق الاتحاد المنستيرى X  فريق اتحاد تطاوين – 8:00 مساء

فريق الأفريقي X  فريق الترجى – 8:10 مساء


مواعيد مباريات الدوري المغربي 

فريق الدفاع الجديدى X فريق المغرب التطوانى – 7:00 مساء –  Arryadia live HD

فريق نهضة بركان X فريق الجيش الملكى – 9:00 مساء –  Arryadia live HD

فريق اتحاد طنجة X فريق نهضة الزمامرة – 11:00 مساء –  Arryadia live HD

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