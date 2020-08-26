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رياضة

الخيانة قريبة.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ صالح جمعة.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:56 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
وجّه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة، إلى عبدالله جمعة، نجم الفريق، عقب سؤاله عن علاقة شقيقه صالح جمعة نجم الأهلي بـ مجلس الإدارة وفايلر المدير الفني للفريق. 

وطالب مرتضى منصور في تصريحات خلال اجتماعه بـ لاعبي الفريق، في فيديو تم بثه عبر قناة " الزمالك " عبدالله جمعة يخبر شقيقه بأن الخيانة قريبة للغاية منه، قائلاً: "هما دلوقتي محتاجينه".

وأكد أن صالح جمعة عليه ان يكون في أعلى درجات تركيزه خلال الفترة المقبلة؛ خوفًا على مستقبله الكروي .

كما وجّه رسالة إلى مصطفى محمد نجم الفريق، قائلا "إنه ملتزم بوعده معه، وسيوافق على أي عرض لاحترافه؛ بشرط تتويج الفريق بـ لقب دوري أبطال أفريقيا". 

وأكد أن مصطفى محمد لاعب ذو إمكانيات رائعة ومستواه يتطور من مباراة لأخرى.
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