الخيانة قريبة.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ صالح جمعة.. فيديو

وجّه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، رسالة ، إلى عبدالله جمعة ، نجم الفريق ، عقب سؤاله عن علاقة شقيقه صالح جمعة نجم الأهلي بـ مجلس الإدارة وفايلر المدير الفني للفريق.





وطالب مرتضى منصور في تصريحات خلال اجتماعه بـ لاعبي الفريق ، في فيديو تم بثه عبر قناة " الزمالك " عبدالله جمعة يخبر شقيقه بأن الخيانة قريبة للغاية منه ، قائلاً: "هما دلوقتي محتاجينه".





وأكد أن صالح جمعة عليه ان يكون في أعلى درجات تركيزه خلال الفترة المقبلة؛ خوفًا على مستقبله الكروي .





كما وجّه رسالة إلى مصطفى محمد نجم الفريق ، قائلا "إنه ملتزم بوعده معه ، وسيوافق على أي عرض لاحترافه؛ بشرط تتويج الفريق بـ لقب دوري أبطال أفريقيا".





وأكد أن مصطفى محمد لاعب ذو إمكانيات رائعة ومستواه يتطور من مباراة لأخرى.