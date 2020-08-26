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أخبار العالم

استهداف مواقع لـ حماس وحزب الله.. طيران الاحتلال يقصف الشمال والجنوب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:38 ص
سلاح الجو الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الشمال والجنوب
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سمر صالح
استهدف سلاح الجو  للاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عدة مواقع تابعة لحماس بغزة، ولحزب الله بالشمال، وذلك ردا على إطلاق النار على حدود لبنان، والبالونات الحارقة بالغلاف.
 
وذكر موقع "والاه" العبري، صباح اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي، استهدف الليلة، عدة نقاط مراقبة تابعة لحزب الله على حدود لبنان، وقاعدة تحت أرضية تابعة لحماس بقطاع غزة.
 
ونقل الموقع عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "سلاح الجو الإسرائيلي، استهدف الليلة قاعدة تحت أرضية تابعة لحماس جنوبي قطاع غزة، ردا على إطلاق البالونات الحارقة".
 
ولفت الموقع العبري، إلى أن إجمالي عدد الحرائق التي اندلعت بالأمس في مستوطنات غلاف غزة، بلغت 49 حريقا، نتيجة سقوط بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة. 
 
وأضاف الناطق في بيان منفصل، أن سلاح الجو استهدف فجر اليوم، عدة نقاط مراقبة لحزب الله، ردا على إطلاق النار الليلة الماضية تجاه قوات الجيش.
 
وبحسب الموقع، حذر الناطق في بيانه حزب الله، بأن الجيش سوف يضاعف الرد، على أي محاولة جديدة لاختراق السيادة الإسرائيلية من لبنان، سوف يتم مضاعفة الرد.
 
وزعم الجيش الإسرائيلي، أن قوة تابعة له، تعرضت الليلة الماضية، لإطلاق النار من أسلحة خفيفة، قرب الحدود مع لبنان، بدون وقوع إصابات.
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