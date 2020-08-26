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أخبار البلد

الرى تتابع الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل وتبطين الترع بأسيوط

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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قسم الاخبار
ناقش المهندس محمود السعدي، المشرف العام على مشروع تأهيل وتبطين الترع والري الحديث بوزارة الرى، مع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يوم الثلاثاء 25 أغسطس بحضور المهندس ياسر عبد الرحيم محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، والمهندس مجدى الخياط، الأعمال الجاري تنفيذها للمشروع بالمحافظة وما تحقق منها من إنجاز على أرض الواقع، وكذلك تناول اللقاء خطة الوزارة المستهدف تنفيذها بالمحافظة وكذلك بعض الموضوعات المتعلقة بالوزارة بالمحافظة.


وأعرب اللواء المحافظ عن شكره وتقديره للدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على ما توليه الوزارة من الاهتمام والجهد في تنفيذ المشروعات القومية، ومنها مشروع تأهيل وتبطين وتطوير الترع وقدم المهندس محمود السعدي الشكر للمحافظ على دعمه لأجهزة الوزارة بالمحافظة.


وتجدر الإشارة إلى قيام المهندس السعدي بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالطبيعة لكل من ترع بني غالب الرئيس وفرع 1 بني غالب وفرع 3 بني غالب ومكاوي وعبد الرسول بمرافقة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط ورؤساء الإدارات المركزية للتوسع الأفقي لوسط الوادي بأسيوط ومشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، وكذلك بصحبة مديري العموم للإدارة العامة لري أسيوط والإدارة العامة لصيانة الخزانات والإدارة العامة للتوسع الأفقي بأسيوط.


وتجدر الإشارة إلى أنه تم كذلك المرور على أعمال التأهيل الجارى تنفيذها بدائرة محافظتى بنى سويف والمنيا، حيث تم المرور فى محافظة بنى سويف بحضور المهندس خالد سند، مدير عام رى بنى سويف، على ترع: "عمار - فرع المهندس الشرقى- فرع ١ السحارة - جانبية عمار".


وفى محافظة المنيا، تم المرور بحضور المهندس عوض حسين، رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلى، والمهندس عمر درويش، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا ومدير عام رى شرق وغرب المنيا، على ترع "فرع محرم - فرع  منهرى - الديروطية الأيمن".
الرى تتابع الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل وتبطين الترع بأسيوط
الرى تتابع الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل وتبطين الترع بأسيوط
الرى تتابع الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل وتبطين الترع بأسيوط
الرى تتابع الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل وتبطين الترع بأسيوط
الرى تتابع الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل وتبطين الترع بأسيوط
الرى تتابع الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل وتبطين الترع بأسيوط
الرى تتابع الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل وتبطين الترع بأسيوط
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