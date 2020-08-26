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محافظات

تشميع مصنع بالسادات يعمل بدون ترخيص وضبط سيارة محملة بمبيدات غير مسجلة في المنوفية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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مروة فاضل

اعلن المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمنوف بتشميع مصنع بالسادات يعمل بدون ترخيص وتم ضبط أكثر من (17) طن من المواد الخام المجهولة المصدر والمخصبات الزراعية الغير مسجلة بوزارة الزراعة ، بالاضافة إلى التحفظ على المضبوطات وخط الإنتاج وتحرير محضرًا بالواقعة وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها .

وفى ذات السياق تم ضبط سيارة محملة بالمبيدات والمخصبات الزراعية الغير مسجلة بوزارة الزراعة وهى فى طريقها للتوزيع والبيع ، حيث تم ضبط عدد (812) عبوة مختلفة الأحجام والأوزان والأصناف وتم التحفظ على السيارة بمحتوياتها وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة منوف وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

يأتي هذا في إطار دور مديرية الزراعة الرقابى فى ضبط سوق المبيدات والمخصبات الزراعية وحفاظا على البيئة وصحة المواطن وسلامة الغذاء . 


تشميع مصنع بالسادات يعمل بدون ترخيص وضبط سيارة محملة بمبيدات غير مسجلة في المنوفية
تشميع مصنع بالسادات يعمل بدون ترخيص وضبط سيارة محملة بمبيدات غير مسجلة في المنوفية
تشميع مصنع بالسادات يعمل بدون ترخيص وضبط سيارة محملة بمبيدات غير مسجلة في المنوفية
تشميع مصنع بالسادات يعمل بدون ترخيص وضبط سيارة محملة بمبيدات غير مسجلة في المنوفية
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