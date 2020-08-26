للقضاء على ضعف المياه.. إنشاء محطة مياه البكارشة بمركز الحسينية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بمركز الحسينية، والتي ستعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف م3 / يوم بتكلفة مالية تبلغ 350 مليون جنيه للمساهمة في القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل بمراكز شمال المحافظة.





أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ 8 مشروعات مياه شرب بنطاق المحافظة بتكلفة مليار و 276 مليون جنيه وتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن.





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كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بالمحطة للتأكد من إلتزام الشركة المنفذه من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على سلامة العمال والإطمئنان على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ، مشددًا على ضرورة مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمحطة حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال إلى 70 ٪ إنشائي و 40٪ كهروميكانيكا ، ومن المقرر التشغيل التجريبي لمحطة مياه البكارشة في 4/2021 على أن يتم التسليم النهائي في 30/ 6 / 2021 ودخولها الخدمة الفعلية لتحسين منظومة مياه الشرب بمراكز شمال المحافظة.





ومن جانبه أكد المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الإتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على التعاقد لتركيب 4 وحدات مياه فائقة الجودة بطاقة إنتاجية 20 ألف م3 / يوم لتوفير كوب مياه لأهالي القرى التي تعاني من نقص شديد من مياه الشرب ، لحين الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بمحطة مياه البكارشة .





كما حرص المحافظ على الإستماع لشكاوى المواطنين من أهالي مركز ومدينة الحسينية والتي تمثلت في نقص مياه الشرب وسوء حالة الطرق الداخلية ، ليوجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ اللازم وحل مشاكل المواطنين.





رافق المحافظ المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحينية والناب رائف تمراز عضو مجلس النواب عن مركز الحسينية.