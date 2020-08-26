AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للقضاء على ضعف المياه.. إنشاء محطة مياه البكارشة بمركز الحسينية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:02 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
محمد الطحاوي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بمركز الحسينية، والتي ستعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف م3 / يوم بتكلفة مالية تبلغ 350 مليون جنيه للمساهمة في القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل بمراكز شمال المحافظة.


أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ 8 مشروعات مياه شرب بنطاق المحافظة بتكلفة مليار و 276 مليون جنيه وتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن.


اقرأ أيضا:

تكثف حملات رفع الإشغالات المخالفة من شوارع الشرقية

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بالمحطة للتأكد من إلتزام الشركة المنفذه من  تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على سلامة العمال والإطمئنان على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ، مشددًا على ضرورة  مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمحطة حيث وصلت  نسبه تنفيذ الأعمال إلى 70 ٪ إنشائي  و 40٪ كهروميكانيكا ،  ومن المقرر التشغيل التجريبي  لمحطة مياه البكارشة  في  4/2021 على أن يتم التسليم النهائي في 30/ 6 /  2021  ودخولها الخدمة الفعلية لتحسين منظومة مياه الشرب بمراكز شمال المحافظة.


ومن جانبه أكد المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الإتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على التعاقد لتركيب 4 وحدات مياه فائقة الجودة بطاقة إنتاجية 20 ألف م3 / يوم لتوفير كوب مياه لأهالي القرى التي تعاني من نقص شديد من مياه الشرب ،  لحين الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بمحطة مياه البكارشة .


كما حرص المحافظ على الإستماع لشكاوى المواطنين من أهالي مركز ومدينة الحسينية والتي تمثلت في نقص مياه الشرب وسوء حالة الطرق الداخلية ، ليوجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الجهات  المعنية باتخاذ اللازم وحل مشاكل المواطنين.


رافق المحافظ  المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحينية والناب رائف تمراز عضو مجلس النواب عن مركز الحسينية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تناول كوب ماء من أحد الآبار.. محافظ أسيوط يتفقد محطتي مياه منفلوط المرشحة والحواتكة

بتكلفة 415 مليون جنيه..تنفيذ أعمال إنشاء مشروعات صرف صحي بقري منيا القمح

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات بمدينة ساقلته بتكلفة 228 مليون جنيه

بتكلفة 65 مليون جنيه.. إنشاء محطات رفع صرف صحي بقرى الشرقية

ترشيحاتنا

اتقوا الله وتحدثوا عن طارق حامد.. شادي محمد يدافع عن وليد سليمان ومروان محسن.. فيديو

رد قوي من شوبير على ميدو بشأن الراحل محمد عبد الوهاب

أريد شراء سيارة .. تعرف على السبب الذي دفع الإعلامية عفاف عبد الرازق لمغادرة مصر رغم شهرتها

عوض تاج الدين يوجه رسالة هامة للأطباء

سعر الذهب اليوم الأربعاء- 26-8-2020

5 فوائد غير متوقعة للزنجبيل.. تقوية عضلة القلب أبرزها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشرس من القرش ولا يمكن صيدها بالخيط.. كل ما تريد معرفته عن الباراكودا

الكشف عن جيل جديد من رولز رويس جوست 2020.. صور

سعر لادا جرانتا LADA 2020 "صور"