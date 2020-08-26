قنبلة ميسي تنفجر في صحف إسبانيا

فرض النجم الأرحنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي برشلونة، سيطرته على الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بعد إعلان رغبته بالرحيل عن صفوف البارسا.





كان ميسي قد أرسل فاكسًا رسميًا إلى إدارة النادي الكتالوني، أمس، الثلاثاء، لإخبارهم برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.





وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عنوانًا : "قنبلة ميسي.. يريد الرحيل".





وخرجت صحيفة " ماركا " بعنوان: "وانفجرت القنبلة.. ميسي يريد الرحيل عن البارسا".







وتابعت: "ميسي أرسل فاكس لإدارة النادي، يطلب فيه بطاقة الخروج بالمجان، مستغلا الشرط الجزائي في عقده".





أما صحيفة " سبورت " عنونت: "حرب شاملة".







وأضافت: "طلب الأرجنتيني الرحيل عن النادي مستغلا بندا في عقده، لكن برشلونة أكد أن شرط الرحيل مجانًا قد انتهى ولن يتفاوضوا على رحيله".







ويعتبر ميسي مطلوب بقوة من قبل بعض الأندية الأوروبية، مثل مانشستر يونايتد وسيتي، وتشيلسي، وإنتر ميلان، وباريس سان جيرمان.





