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ديني

التحول الرقمي وتحديات المستقبل.. ندوة بمنظمة خريجي الأزهر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:24 م
منظمة خريجي الأزهر
منظمة خريجي الأزهر
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محمد شحتة
يعقد "برنامج سفراء الأزهر أونلاين" بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ندوة تحت عُنوان " التحول الرقمى وتحديات الحاضر والمُستقبل " بالتعاون مع مؤسسة "حلول المعرفة المتقدمة" وذلك يوم الإثنين القادم من خلال  تقنية الكونفرانس تماشيًا مع الإجراءات الإحترزية للوقاية من فيروس كورونا.

ويتناول اللقاء التحول الرقمي و مجالات تطبيقه وأهميته بالنسبة  للإقتصاد والشركات الناشئة والشباب، كما تلقي الندوة الضوء على  تقنيات التحول الرقمي وما تخلقه من وظائف مستقبلية وكيفية الإعداد لعالم مابعد كورونا وتطوير الذات إستعدادًا للمستقبل، كما يُلقي الضوء على دور الذكاء الإصطناعي وتقنياته في التحول الرقمي، وتأثير التحول الرقمي علي الشباب والاطفال و كيف نُحول التأثير السلبي الذي يظهر أحيانًا من الممارسات الخاطئة بما ينعكس بالإيجاب على الفرد والمجتمع.

يُحاضر بالندوة  نخبة من أبرز المُتخصصين فى مجال التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات منهم المهندس زياد عبدالتواب  مُساعد أمين عام مجلس الوزراء لنُظم المعلومات والتحول الرقمى ، الدكتور محمد خليف استشارى الابتكار والتحول الرقمى وعُضو مجلس إدارة غُرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، الدكتور سماء سُليمان مُتخصصة فى العلاقات الدولية ، الدكتور محمد عزام عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا ، الدكتور محمد عبدالعزيز عبد الرازق –أُستاذ الذكاء الاصطناعى بكُلية العلوم جامعة الأزهر، وتُدير اللقاء الدكتور أنوار عُثمان –المشرف العام على مشروع سفراء الأزهر.

الجدير بالذكر بأن مشروع سفراء الأزهر سوف يُركز في المرحلة القادمة على موضوعات عدة تتعلق بالتحول الرقمي بإعتباره توجهًا مصريًا وعالميًا لمواكبة الحياة، ويلقى هذا التوجه إهتمامًا خاصًا من كافة المستويات لحث الأفراد والمؤسسات على مواكبة متطلبات العصر.
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