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محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه ومدير الأمن يقودون حملة لإزالة التعديات.. صور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:33 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ
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محمود زيدان
قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة المباني المخالفة الواقعة على رافد الطريق الدولي  بنطاق مركز ومدينة كفرالشيخ؛ لإزالة أي تعدٍ على أملاك الدولة، وتكثيف إعادة الانضباط.

رافق محافظ كفرالشيخ، اللواء خالد العزب، مساعد الوزير، مدير أمن كفرالشيخ، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد،  واللواء جمال سامون، نائب مدير الأمن، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.
 
وقال محافظ كفرالشيخ، إن الموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة، تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين.

وأكد على المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع، والدولة فاتحة ذراعيها، وذلك بفتح مظلة تقنين الأراضي، والتصالح على المباني، طبقًا للإجراءات القانونية، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم.
  
وشدد محافظ كفرالشيخ، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كُتلًا خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.


محافظ كفر الشيخ ونائبه ومدير الأمن يقودون حملة لإزالة التعديات.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه ومدير الأمن يقودون حملة لإزالة التعديات.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه ومدير الأمن يقودون حملة لإزالة التعديات.. صور
محافظ كفر الشيخ ونائبه ومدير الأمن يقودون حملة لإزالة التعديات.. صور
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