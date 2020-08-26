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رياضة

الاتحاد السكندري يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة حرس الحدود

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:17 م
المسحة الخاصة بفيروس
المسحة الخاصة بفيروس كورونا
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حسام الحارتي
أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد سلطان، نادي الاتحاد السكندري بسلبية المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأول في إطار استعداد الاتحاد لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها غدا " الخميس" باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري المصري.


وأعلن محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود سلبية المسحة الخاصة التي خضع لها لاعبو فريقه والجهاز الفني والإداري وفقا للبروتوكول المتفق عليه من قبل اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.


واجتمع محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري مع الفريق الأول لكرة القدم من جهاز فنى ولاعبين بقيادة طلعت يوسف أمس في فرع النادى بسموحة .


ويواصل الفريق استعداداته لمباراة نادى حرس الحدود والمقرر لها غدا الخميس في إطار مباريات الأسبوع الثانى والعشرين للدوري الممتاز ، فى تمام الساعة 4 عصرا على استاد الإسكندرية.


وطالب رئيس النادى، اللاعبين، خلال الاجتماع، ببذل كل ما لديهم من جهد في المباريات القادمة، والعودة للعروض القوية لإسعاد جماهير الثغر الوفية.


وأكد على القدرات الكبيرة للقيادة الفنية ممثلة فى طلعت يوسف ولاعبي الفريق و قدرتهم على تحقيق آمال عشاق زعيم الثغر.
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