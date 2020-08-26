الاتحاد السكندري يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة حرس الحدود

أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد سلطان، نادي الاتحاد السكندري بسلبية المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأول في إطار استعداد الاتحاد لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها غدا " الخميس" باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري المصري.
وأعلن محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود سلبية المسحة الخاصة التي خضع لها لاعبو فريقه والجهاز الفني والإداري وفقا للبروتوكول المتفق عليه من قبل اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.
واجتمع محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري مع الفريق الأول لكرة القدم من جهاز فنى ولاعبين بقيادة طلعت يوسف أمس في فرع النادى بسموحة .