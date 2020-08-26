AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

«حب بلا مقابل».. شاهد هاني رمزي في أحدث ظهور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:03 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
شارك النجم هاني رمزى صورة جديدة له ظهر فيها مع الكلب الخاص به،  من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

وكتب رمزى معلقًا على الصورة :"أحلى الكائنات .. حب بلا مقابل #الكلاب ".

وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصري، التى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هاني رمزى وتدور بينهما قصة حب.

وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني رمزي يدعم شريف منير ضد المتنمرين على بناته

بصورة من فيلم عايز حقي.. هاني رمزي ساخرا من 2020: هي السنة دي فاضل عليها كتير

قابلته في الجيم.. هاني رمزي يحكي لقاءه بـ عمر كمال.. شاهد

بعد قرار فتح المقاهي .. هانى رمزى يمازح متابعيه بصورة من "غبى منه فيه"

ترشيحاتنا

لو كارتيرون مكانش اترحم.. إعلامي يهاجم فايلر بسبب التيشيرت الأبيض

اشتباه في إصابة عمار حمدي لاعب الأهلي المعار بـ قطع في الرباط الصليبي

على البحر.. شاهد| ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل

10 أسرار لم تعرفها من قبل عن أسامة فيصل لاعب الزمالك الصاعد | شاهد

أهم الأخبار.. مدبولى يعلن إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. وتصعيد يونانى جديد مع تركيا بسبب ترسيم الحدود مع مصر

عودة أحمد فتحي.. تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

رسميا.. كاف يحدد مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى نصف نهائي أبطال إفريقيا

رد عاجل من وزارة الزراعة بشأن إصابة الطماطم بمرض مسرطن

الصفقة حُسمت ..أجويرو يعلن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداى تكشف عن كونا المُحدثة و N Line فى صور تشويقية جديدة .. شاهد

على البحر.. شاهد| ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل

غني بالألياف ويزيد الشبع.. 9 فوائد للبطيخ عند اتباع الريجيم