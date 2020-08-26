«حب بلا مقابل».. شاهد هاني رمزي في أحدث ظهور

شارك النجم هاني رمزى صورة جديدة له ظهر فيها مع الكلب الخاص به، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.





وكتب رمزى معلقًا على الصورة :"أحلى الكائنات .. حب بلا مقابل #الكلاب ".





وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصري، التى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هاني رمزى وتدور بينهما قصة حب.





وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة.