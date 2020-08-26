3 طعنات وسط الشارع.. عامل يتخلص من زوجته بطريقة بشعة في العياط

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا من مركز شرطة العياط بمقتل ربة منزل بقرية برنشت، انتقلت علي الفور قوة امنية إلى محل الواقعة، وتبين من الفحص والتحري بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن عاملا قتل زوجته خلال سيرها بالشارع، لتركها مسكن الزوجية نتيجة خلافات أسرية بينهما، وسدد لها 3 طعنات.









وتمكن رجال المباحث برئاسة الرائد محمد إدريس رئيس مباحث العياط من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



