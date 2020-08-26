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أخبار العالم

كارثة إنسانية في غزة بسبب كورونا ومنظمة التحرير تحذر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:09 م
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في غزة
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محمود نوفل

أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء، تحذيرا شديد اللهجة ممثلا في" كارثة إنسانية قد تحدث في قطاع غزة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوف سكانه في ظل ما يعانوه من اكتظاظ ونقص الخدمات الأساسية".

ودعت  دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة في بيان صحفي لها اليوم منظمات الأمم المتحدة على التحرك السريع للحد من انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة قبل خروجه عن السيطرة.

وفي هذا السياق ناشدت الدائرة سلطات الإحتلال الإسرائيلي بضرورة رفع حصارها عن القطاع المفروض منذ 13 عاما.

كما اثنت الدائرة علي إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شمول خدماتها الصحية ومساعداتها الطبية إلى غير اللاجئين في قطاع غزة لدعم جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة في غزة اليوم اعلنت عن تسجيل أول حالة وفاة لإصابة محلية بفيروس كورونا و9 إصابات جديدة داخل القطاع بذلك يرتفع عدد الإصابات المكتشفة خارج مراكز الحجر الصحي داخل قطاع غزة إلى 15 حالة وحالة وفاة، بالإضافة إلى 110 داخل مراكز الحجر كان تم تسجيل حالة وفاة لإحداها.
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