توصيل الصرف الصحي للمنازل.. مطلب أهالي قرية كفر السلامية بالمنوفية

استغاث المواطن سمير عبد السميع مرسى عطيوة، من كفر السلامية قويسنا بالمنوفية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف عمل وصلات الصرف الصحى للمنازل بسبب عدم تسليم المقاول المسئول للشبكة.





قال فى رسالته إن مشروع الصرف الصحي، تم الانتهاء منه منذ أعوام، ومحطه الرفع تم تسليمها إلى شركة المياه والصرف بالمنوفية ولكن المقاول المسؤول عن الشبكة الداخلية متقاعس عن تسليم الشبكة لكى يتم عمل وصلات المنازل.





وناشد المسئولين التدخل لانتهاء هذا الموقف وتمكن الأهالى من توصيل الصرف الصحى إلى منازلهم، ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى: 01555525264

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.