نادية الجندي لـ"صدى البلد": وحيد حامد صاحب مشروع فكري وتنويري

وأضافت نادية الجندي: "قدمت معه اثنين من أفضل أفلامي على الإطلاق، وأكثرها نجاحًا، وهما "ملف سامية شعراوي"، و"رغبة متوحشة"، وكان بيننا تفاهم كبير، ونقاشات متحضرة طوال الوقت، وبرغم كونه من الكتاب الذين لا يحضرون التصوير بشكل منتظم، إلا أنه لم يكن ديكتاتورياً قط، وكان يستمع إلى كل الآراء، وفي النهاية هو من يقرّر".





كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعلن في وقت سابق تكريم

السيناريست المصري الكبير

وحيد حامد في افتتاح دورته الـ42، بجائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر.



يعد ذلك تقديرًا لمسيرة الكاتب وحيد حامد المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم فيها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلمًا، وحوالي 30 مسلسلاً تليفزيونيًا وإذاعيًا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي.