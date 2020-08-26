نادية الجندي لـ"صدى البلد": وحيد حامد صاحب مشروع فكري وتنويري

أكدت النجمة نادية الجندي أن المؤلف والسيناريست الكبير وحيد حامد صاحب مشروع فكري وتنويري خاص، وهب له حياته، مشيرة إلى أن قرار تكريمه من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام كان موفقاً.
وأضافت نادية الجندي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": تجمعني بالكاتب الكبير علاقة خاصة، فهو انسان وفنان رائع، ويشبهني فنيا إلى حد كبير، حيث إنه لا يقدم على صنع أعمال لا تتواءم مع أفكاره، فهو صاحب رؤية سياسية وله قضية دائما ما يدافع عنها.
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وأضافت نادية الجندي: "قدمت معه اثنين من أفضل أفلامي على الإطلاق، وأكثرها نجاحًا، وهما "ملف سامية شعراوي"، و"رغبة متوحشة"، وكان بيننا تفاهم كبير، ونقاشات متحضرة طوال الوقت، وبرغم كونه من الكتاب الذين لا يحضرون التصوير بشكل منتظم، إلا أنه لم يكن ديكتاتورياً قط، وكان يستمع إلى كل الآراء، وفي النهاية هو من يقرّر".
كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعلن في وقت سابق تكريم السيناريست المصري الكبير وحيد حامد في افتتاح دورته الـ42، بجائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر.
يعد ذلك تقديرًا لمسيرة الكاتب وحيد حامد المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم فيها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلمًا، وحوالي 30 مسلسلاً تليفزيونيًا وإذاعيًا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي.
فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليًا ودوليًا، واُختير منها فيلمان في قائمة أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين هما "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة، و"البريء" إخراج عاطف الطيب، وذلك في استفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين، تحت إشراف الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، الرئيس الأسبق لـ"القاهرة السينمائي"، خلال الدورة 20 من تاريخ المهرجان.