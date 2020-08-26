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أخبار العالم

فرض حظر التجوال في مدينة كينوشا الأمريكية بسبب أعمال العنف

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:57 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن عمدة مدينة كينوشا الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فرض حظر التجوال في المدينة من الساعة 7 مساء إلى 7 صباحا بسبب أعمال العنف.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إنه لن يقف موقف المتفرج أمام ما يحدث من عنف في البلاد بعد إطلاق الشرطة النار على مواطن أسود، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز.  

وذكر ترامب "لن نقف مع النهب والحرق المتعمد والعنف وانعدام القانون في الشوارع الأمريكية".

وأضاف الرئيس ترامب اليوم الأربعاء أنه سيرسل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والحرس الوطني إلى كينوشا بولاية ويسكونسن لاستعادة "القانون والنظام" بعد أيام من الاضطرابات في المدينة.

وكتب الرئيس على تويتر اليوم الأربعاء: "تحدث فريقي للتو من خلال الهاتف مع الحاكم إيفرز الذي وافق على قبول المساعدة الفيدرالية،  ويجب على بورتلاند أن تفعل الشيء نفسه!".

تأتي تغريدات ترامب بعد إطلاق النار على جاكوب بليك البالغ من العمر 29 عامًا ، وهو رجل أسود ، من مسافة قريبة من قبل ضباط شرطة المدينة ، ما أدى إلى إصابته بالشلل الجزئي.
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