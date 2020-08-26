AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ربنا يسعدك يا خويا.. محمد أنور يهنئ محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:59 م
حمدي المرغني ومحمد
حمدي المرغني ومحمد عبد الرحمن
Advertisements
ميرنا محمود
هنأ الفنان حمدي الميرغني، صديقه، الفنان محمد عبد الرحمن  ، بعيد ميلاده، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر حمدي الميرغني، صورة له رفقة محمد عبد الرحمن، وعلق عليها: "كل سنه وأنت #جمجوم ابوالنجوم كلها، يا نجم يا متألق، ربنا يسعدك يا صاحبي، واللي جاي يبقي أقوى وأقوى من اللي فات يا خويا". 

اقرأ أيضا : 

وتخرج محمد عبد الرحمن من كلية الحقوق من جامعة عين شمس عام 2007.

وبدأ هناك تمثيله في مسرح الجامعة ، بدأت شهرته عام 2007 عندما شارك في مسلسل راجل وست ستات، وزادت شهرته عندما شارك في فيلم أحمد حلمي عام 2011 إكس لارج. اشتهر بأدواره في مسرح مصر وفي مسلسل الكبير أوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

جدل على الهواء بين أحمد موسى ومتحدث الحكومة بعد قرار تحصيل رسوم من الطلاب الراسبين

بايرن ميونخ يرفض التعاقد مع ميسي

عروسة في السماء.. أزمة قلبية تمنع فتاة من فرحة ليلة العمر.. صور

اشتباه في إصابة عمار حمدي لاعب الأهلي المعار بـ قطع في الرباط الصليبي

هشام حنفي يكشف كواليس الاستغناء عن ابنه من ناشئي الأهلي

يصل خلال أسبوع.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

AdvertisementS

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

يصل خلال أسبوع.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

تقارير: والد ميسي يصل إلى إنجلترا تمهيدا للتفاوض مع مانشستر سيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض الأنيق.. بوسي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بسبب هذه العادات.. هاني الناظر يحذر من الموجة الثانية لـ كورونا

سلمى أبو ضيف تظهر بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد