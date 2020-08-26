ربنا يسعدك يا خويا.. محمد أنور يهنئ محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده

، الفنان محمد عبد الرحمن ، بعيد ميلاده ، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". هنأ الفنان حمدي الميرغني، صديقه





الميرغني، صورة له رفقة ، يا نجم يا متألق ، ربنا يسعدك يا صاحبي ، واللي جاي يبقي أقوى وأقوى من اللي فات يا خويا". ونشر حمديله رفقة محمد عبد الرحمن ، وعلق عليها: "كل سنه وأنت #جمجوم ابوالنجوم كلها





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وتخرج محمد عبد الرحمن من كلية الحقوق من جامعة عين شمس عام 2007.





وبدأ هناك تمثيله في مسرح الجامعة ، بدأت شهرته عام 2007 عندما شارك في مسلسل راجل وست ستات، وزادت شهرته عندما شارك في فيلم أحمد حلمي عام 2011 إكس لارج. اشتهر بأدواره في مسرح مصر وفي مسلسل الكبير أوي.