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محافظ كفر الشيخ: 33 ألف مصالحة في مخالفات البناء وإقبال من المواطنين على التقنين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:01 ص
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
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هاني حسين
قال  اللواء  جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن  المواطنين يسعون لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء .

وأضاف   جمال نور الدين  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:  لدينا 33 الف مصالحة في مخالفات البناء في كافة أنحاء المحافظة .

 وتابع جمال نور الدين :"  المواطن في كفر الشيخ على درجة كبيرة من الوعي بأهمية التقدم بطالبات التصالح في مخالفات البناء ".

 وقال :"  الدولة المصرية خفضت قيم تقدير المخالفات على المتر من 25 إلى 40 % ".

 وتابع :" هناك إقبال كبير على التصالح في مخالفات البناء  ومن لا يتقدم بطلبات التصالح سوف يتم إزالة المخالفة على الفور ".
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