محافظ كفر الشيخ: 33 ألف مصالحة في مخالفات البناء وإقبال من المواطنين على التقنين

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن المواطنين يسعون لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء





وأضاف جمال نور الدين في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،: لدينا 33 الف مصالحة في مخالفات البناء في كافة أنحاء المحافظة .





وتابع جمال نور الدين :" المواطن في كفر الشيخ على درجة كبيرة من الوعي بأهمية التقدم بطالبات التصالح في مخالفات البناء ".





وقال :" الدولة المصرية خفضت قيم تقدير المخالفات على المتر من 25 إلى 40 % ".





وتابع :" هناك إقبال كبير على التصالح في مخالفات البناء ومن لا يتقدم بطلبات التصالح سوف يتم إزالة المخالفة على الفور ".