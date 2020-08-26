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اقتصاد

المنيا أول محافظة تستخدم التصوير الفضائي فى حصر أماكن مخالفات البناء

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
تقدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بخطاب شكر إلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جهودها في رفع الكفاءة الفنية لمركز المتغيرات ورفع الكفاءة الفنية للأعمال التي تتم بديوان عام المحافظة من خلال إتاحة التصوير الفضائي والتي وضعت المنيا كنموذج أول يستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات صور الأقمار الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة قامت بإنشاء وتفعيل مركز المتغيرات المكانية للعمل على منظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية بهدف إصدار تقارير عن المتغيرات المكانية داخل حدود كل محافظة.


كما لفتت السعيد إلي قيام الوزارة بإنشاء وتفعيل مراكز متغيرات مكانية تابعة للمركز الرئيس بمحافظتي المنيا والقليوبية لكى تصبح نموذجًا يُتبع في كل محافظات مصر، موضحة أن المراكز التابعة تقوم بدورها باستقبال التقارير وإعداد الردود على قانونية المتغيرات بعد التأكد من المتغير ميدانيًا وإرفاق الأوراق الثبوتية.

وأكدت السعيد أن إتاحة منظومة التصوير الفضائي تأتي قي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم وأماكن المخالفات بصور الأقمار الصناعية.

وحول مركز المتغيرات المكانية الرئيس أوضحت السعيد أن المركز قام بإصدار 9 تقارير دورية لكل محافظات الجمهورية كل 3 شهور خلال الفترة من يونيه 2018 حتى أبريل 2020 ليصل إجمالي المتغيرات الموجودة 326 ألف متغير مكاني، مضيفة أن ذلك ساعد الدولة في تقنين أوضاع العديد من المخالفات التي ساهمت في توفير حوالي 1.8 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أتاحت منظومة التصوير الفضائي بمحافظة المنيا كنموذج أول باستخدام الأقمار الصناعية والتكنولوجيا المتطورة في متابعة تراخيص البناء والمخالفات وذلك لمتابعة الأعمال بمزيد من الدقة، كما قامت الوزارة بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية في تطوير مركز المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة وربطه بالمركز الرئيسي.

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