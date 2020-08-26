أليو ديانج يغيب عن مباراة الأهلي والمصري للإيقاف

تعرض أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للطرد أمام الجونة في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ22 من دوري we المصري.





وتعرض اللاعب المالي للطرد ليمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام المصري التي ستقام السبت المقبل في الجولة الـ23 من المسابقة ذاتها.





وحصل ديانج على بطاقة صفراء في الشوط الأول من مباراة الجونة، قبل أن يلجأ إبراهيم نور الدين لتقنية الفيديو في لقطة بالشوط الثاني ويشهر البطاقة الصفراء الثانية.





وعانى الأهلي من غيابات في الفترة الماضية نتيجة الإصابة ويأتي إيقاف اللاعب المالي ليفقد مزيد من العناصر في المباراة المقبلة.



