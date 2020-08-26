وزير الاتصالات: أطلقنا اليوم موقعا لخدمات مصر الرقمية.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إطلاق تطبيق جديد عبر المحمول لخدمات مصر الرقمية.









وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الموقع الذي تم إطلاقه اليوم هو لإتاحة مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية من منصة مصر الرقمية.









وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الخدمات تشمل 3 حزم رئيسية وهي حزمة التموين وحزمة التراخيص بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية وحزمة التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل.









وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة أعلنت عن خطة نتعاون بها مع وزارة العدل ومع وزارة التنمية المحلية لإتاحة خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد ومكاتب خدمات المواطنين علاوة علي مكاتب الشهر العقاري.









وأشار إلى أن هناك 301 مكتب مميكن كاملة بالتعاون مع الوزارات التي تم ذكرها مسبقا والغرض من هذه الخدمات هو إتاحة خدمات الشهر العقاري في كل أنحاء الجمهورية.