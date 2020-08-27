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سيارات

سيارة جديدة من هوندا تنقذ مبيعاتها

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:24 ص
هوندا
هوندا
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أماني نوار
كشفت "هوندا موتور" اليابانية لصناعة السيارات، عن جيل الجديد من طراز "فيت" الذي يعد أكثر سيارات الشركة شعبية في السنوات الأخيرة.

وأكدت هوندا عن الجيل الجديد من هذه السيارة، خاصةً أن الشركة اليابانية تتوقع تراجع صافي أرباحها، وهو ما جعل جزءا من الخبراء يتوقعون عدم دفع هوندا بالجيل الجديد.

وتأمل هوندا أن تحقق نجاحا ملموسا من خلال الجيل الجديد لطراز FIT ، خاصة وأن السيارة تتميز بمساحتها الداخلية الواسعة .

وتتميز السيارة بمحركات مختلفة يصل إلى 4 محركات بحسب كل مدى سير ، وبطارية الفئة، وينطلق الجيل الجديد من هوندا FIT بمحرك  يولد قوة 128 حصان مع إتاحة خيارات للعملاء عند شراء السيارة بين ناقل الحركة  اليدوي.

وبالنسبة إلى استهلاك الوقود فتستهلك السيارة جالون مقابل كل 33 ميلا على الطريق داخل المدن، فيما لم يتم الكشف عن استهلاك السيارة على الطرق السريعة.

كما تمتلك هوندا الكثير من التقنيات مع شاشة عرض المعلومات الترفيهية في وسط الممقصورة، وبقياس 7.0 بوصة تعلم باللمس.
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