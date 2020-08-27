سيارة جديدة من هوندا تنقذ مبيعاتها

كشفت "هوندا موتور" اليابانية لصناعة السيارات، عن جيل الجديد من طراز "فيت" الذي يعد أكثر سيارات الشركة شعبية في السنوات الأخيرة.





وأكدت هوندا عن الجيل الجديد من هذه السيارة، خاصةً أن الشركة اليابانية تتوقع تراجع صافي أرباحها، وهو ما جعل جزءا من الخبراء يتوقعون عدم دفع هوندا بالجيل الجديد.





وتأمل هوندا أن تحقق نجاحا ملموسا من خلال الجيل الجديد لطراز FIT ، خاصة وأن السيارة تتميز بمساحتها الداخلية الواسعة .





وتتميز السيارة بمحركات مختلفة يصل إلى 4 محركات بحسب كل مدى سير ، وبطارية الفئة، وينطلق الجيل الجديد من هوندا FIT بمحرك يولد قوة 128 حصان مع إتاحة خيارات للعملاء عند شراء السيارة بين ناقل الحركة اليدوي.





وبالنسبة إلى استهلاك الوقود فتستهلك السيارة جالون مقابل كل 33 ميلا على الطريق داخل المدن، فيما لم يتم الكشف عن استهلاك السيارة على الطرق السريعة.



