ترغيب وترهيب.. مرتضى منصور يطالب حميد أحداد بسرعة الانضمام للزمالك ..فيديو

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى حميد أحداد، نجم الفريق المعار لـ الرجاء المغربي الذي انتهت إعارته منذ 30 يونيو الماضي.

وطالب مرتضى منصور، في فيديو تم بثه عبر قناة "الزمالك"، حميد أحداد بالعودة سريعا لـ الزمالك في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن إعارته انتهت، ولابد أن ينضم للفريق مرة أخرى.





وأضاف مرتضى منصور، أن الزمالك لا يرغب في تقديم شكوى رسمية لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ضده، وضد فريق الرجاء؛ حتى لا يتسبب في أي ضرر لكليهما.





وتابع مرتضى منصور، أن حميد أحداد عليه أن يعود ليكمل الثلاثي المغربي أوناجم وأشرف بن شرقي، مؤكدا أن لاعبي الزمالك المغاربة خير نموذج للاعب العربي المتميز.





ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب يوم 25 سبتمبر المقبل.