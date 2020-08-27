فيفو تطلق هاتفيها الأحدث vivo Y20 وY20i.. ببطارية كبيرة وسعر منافس.. صور

أطلقت شركة فيفو vivo ، رسميا، هاتفيها الأحدث vivo Y20 وY20i، في الهند، مع إمكانيات قوية مثل البطارية التي تأتي بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وبسعر منافش يبدأ من 155 دولارا.









ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتفي فيفو vivo Y20 وY20i، بشاشة بقياس 6.51 بوصة، بجودة عرض HD +، كما يعمل الجهازان بواجهة Funtouch OS 10.5، المرتكزة على نظام التشغيل Android 10، بينما يختلف الهاتفين في سعة الذاكرة العشوائية والألوان.

















ويقدم هاتفا vivo Y20 وY20i سعة تخزين داخلية بحجم 64 ميجابيكسل، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 256 جيجابايت.









ولعشاق التصوير، يقدم كلا الهاتفين نفس إعدادات الكاميرا الخلفية، حيث يأتي هاتفا vivo Y20 وY20i بكاميرا خلفية ثلاثية، العدسة الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، والثاني لعمق التصوير بدقة 2 ميجابيكسل، والثالثة بدقة 2 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا أمامية والتي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.









وتشمل الميزات الأخرى، مدخل 3.5 مللميتر للسماعات، مع وقارئ بصمات الأصابع في الإطار الجانبي للهاتف، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.









وسيتوفر هاتف vivo Y20، بدءا من 28 أغسطس الجاري باللون الأسود والأبيض، بسعر 175 دولارا (أي ما يعادل 2.777 جنيه مصري)، وسيتوفر هاتف vivo Y20i، بدءا من 2 سبتمبر القادم ،بسعر 155 دولار (أي ما يعادل 2.459 جنيه مصري)، باللونين الأزرق، والأبيض.



