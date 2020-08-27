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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 3 في تصادم ميكروباص بسيارة نقل بأسيوط

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل بطريق أسيوط / القاهرة الصحراوي الشرقي. 

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من ادارة النجدة بوقوع حادث سيارتين ميكروباص ونقل بطريق أسيوط / القاهرة الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة أسيوط. 

وعلى الفور انتقلت الإسعاف وضباط مركز الفتح وتبين من الفحص والمعاينة اصطدام السيارة رقم 4821 ه‍ ط أ ميكروباص والسيارة رقم 8174 د ب ج نقل. 

نتج عن الحادث وفاة شخصين مجهولين الهوية وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

كما أصيب شيماء محمود محمد 30سنة سوهاج وأحمد حسين عبدالرازق سوهاج.. وبسملة حسني عبدالراضي 16 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
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