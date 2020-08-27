مصرع شخصين وإصابة 3 في تصادم ميكروباص بسيارة نقل بأسيوط

ل قي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل بطريق أسيوط / القاهرة الصحراوي الشرقي.





و تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من ادارة النجدة بوقوع حادث سيارتين ميكروباص ونقل بطريق أسيوط / القاهرة الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة أسيوط.





وعلى الفور انتقلت الإسعاف وضباط مركز الفتح وتبين من الفحص والمعاينة اصطدام السيارة رقم 4821 ه‍ ط أ ميكروباص والسيارة رقم 8174 د ب ج نقل.





نتج عن الحادث وفاة شخصين مجهولين الهوية وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.



