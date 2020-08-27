الزمالك المنتشي يواجه المقاولون الجريح بـ الدوري المصري

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره المقاولون العرب، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ستاد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الممتاز.





ويدخل الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق الفوز على فريق الأهلي بنتيجة 3 - 1، في الجولة الماضية.





ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، لتعزيز لخطف الوصافة من بيراميدز.





في المقابل يطمح المقاولون العرب في مداواة جراحه بانتزاع الثلاث نقاط من الزمالك أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، للحفاظ على فرصه في إنهاء الموسم في المركز الثاني، والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.





كان المقاولون العرب سقط بهدف دون رد أمام أسوان في الجولة الماضية.





يذكر أن مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري، انتهت بفوز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.





ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، خلف بيراميدز الوصيف بفارق الأهداف، بينما يتواجد المقاولون العرب، في المركز الرابع بـ 37 نقطة.