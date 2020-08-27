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اقتصاد

القابضة للمياه: استمرار احترازات كورونا في مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:14 ص
صدى البلد
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آمنه عبدالعظيم
أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل المختلفة، ومراكز خدمة العملاء، مشيرا إلى أن الشركات اتخذت خطوات مهمة خلال الفترة الماضية فى تعقيم وتطهير المواقع وتوفير مستلزمات الوقاية الشخصية. 

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديوكونفراس، مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل وتفعيل قنوات الدفع الالكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التى يجب وضعها على رأس الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع "رسلان" الحلول العاجلة التى تنفذها الشركات بالمناطق الساخنة، وزيادة كميات المياه المتاحة من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى، وتنفيذ حملات متابعة ميدانية لإزالة الوصلات الخلسة والتى تؤثر على انتظام الضغوط ووصولها لبعض المناطق خصوصا بالقرى، ومراجعة خطط التشغيل والصيانة وعمليات إحلال وتجديد الشبكات وتأهيل المحطات للحصول علي شهادة التنمية الفنية المستدامة (TSM)، والموقف التنفيذى لبرنامج حياة كريمة لتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجا.


وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كل الشكاوى. 
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