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رياضة

قمة الأتوبيس.. مصدر يكشف إمكانية تغيير عقوبة انسحاب الزمالك أمام الأهلي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:41 ص
مباراة انسحاب الزمالك
مباراة انسحاب الزمالك أمام الأهلي
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن إمكانية استفادة نادي الزمالك من تأجيلات فريق المصري بسبب فيروس كورونا فى رفع خصم النقاط فى مباراة القمة أمام الأهلي بالدور الأول.

كانت لجنة التظلمات فى الجبلاية برئاسة المستشار عادل الشوربجي رفضت طعن الزمالك على قرارات إدارة المسابقات بخصم 6 نقاط واعتباره خاسرا في لقاء القمة نظرا لعدم حضوره المباراة.


قال المصدر ذاته إنه يجوز للزمالك الاعتراض على قرارات لجنة المسابقات والتظلمات أمام محكمة التسوية والتحكيم الرياضي ثم أمام المحكمة الرياضية الدولية حال عدم حصوله على قرار لصالحه.

أضاف: يمكن للفارس الأبيض الاستناد إلى تأجيل مباريات فريق المصري بسبب إصابة لاعبيه بكورونا فى إعادة مباراة القمة التي لم يحضر فيها اتوبيس القلعة البيضاء إلى استاد القاهرة فى الدور الأول.

أشار إلى أن الزمالك بإمكانه الاستناد الى وجود قوة قاهرة وظروف الأحوال الجوية على غرار القوة القاهرة التي تعرض لها فريق المصري البورسعيدي بإصابة لاعبيه بفيروس كورونا.
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