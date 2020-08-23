أمير مرتضى منصور يرد على المشككين: أتوبيس الزمالك وصل.. ولا نخشى مواجهة أي فريق

وعن تعاقد نادي بيراميدز مع لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة الحالية :" الأهلي أفرغ الإسماعيلي على مدار الـ 20 سنة الماضية ".

حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .

تقدم الزمالك فى الشوط الاول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وجاء هدف التعادل لـ النادي الأهلي عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .





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وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .

وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز الناشئ اسامة فيصل الهدف الثالث.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.





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جاءت بداية المباراة حذرة من جانب الفريقين وسط كثافة عددية منهما فى منطقة وسط الملعب للسيطرة عليها للتحكم فى سير اللقاء .

وجاءت الخطورة الاولى لصالح الأهلى فى الدقيقة الثانية عن طريق اليو ديانج بتصويبة قوية بعد تمريرة من محمد مجدى افشه على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الايمن للحارس محمد ابو جبل .

وجاءت الدقيقة الاولى عبارة عن تمريرات بين لاعبى الفريقين بوسط الملعب دون الوصول لمرمى ابو جبل أو الشناوى .

وفى الدقيقة الخامسة حرم القائم الايمن لابو جبل الاهلى من التقدم بعد تصديه لرأسية بادجى .

منحت البداية الافضلية للنادى الأهلى فى ظل الانتشار الجيد والتفاهم الكبير بين لاعبيه وسقط حمدى فتحى على الارض متاثرا بالاصابة فى كاحل القدم فى الدقيقة 8 .

بمرور الوقت حاول الزمالك التماسك واستعادة التوازن من خلال السيطرة على الكرة فى وسط الملعب والتنوع فى بناء الهجمات سواء من الاختراق من المنتصف أو اللعب على الاطراف .

وفى الدقيقة 12 واصل الاهلى محاولاته الهجومية القوية من خلال رأسية قوية عن طريق بادجى بعد عرضية رائعة من افشه فى الناحية اليمنى أنقذها ابو جبل ببراعة شديدة الى ضربة ركنية .

ومع الافضلية نجح بن شرقى فى شن هجمة من الناحية اليمنى ومرر كرة سحرية لزيزو أرضية وضعها بكل سهولة فى مرمى الشناوى .

هدأ ايقاع اللعب وتركز فى وسط الملعب بعد هدف الزمالك وسط محاولات دون الخطورة الواضحة على مرمى ابو جبل باستثناء تسديدة السولية فى الدقيقة 20 أنقذها محمد أبو جبل .

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وتبادلا أيضا الهجمات التى جاءت بدون خطورة على أى المرمين فى ظل عدم القدرة على الوصول من خلال الكرات الطولية أو العرضية أو التمريرات القصيرة الى مرمى المنافس فى ظل الكثافة العددية فى وسط الملعب .

وحصل الفريقان على راحة مع الدقيقة 30 وفقا لتعليمات الفيفا منذ عودة النشاط الرياضى بعد جائحة كورونا .

تنوعت الهجمات بين الفريقين وفى الدقيقة 39 حصل عمرو السولية على ضربة ثابتة على حدود منطقة جزاء الزمالك لعبها على معلول أعلى من العارضة .

وفى تلك الدقائق المتبقية من عمر الشوط الاول .. حاول لاعبو الزمالك امتصاص الحماس الزائد والرغبة لدى لاعبى الأهلى لتعديل النتيجة من خلال السيطرة على الكرة وامتلاكها أطول فترة ممكنة واغلاق المساحات أمام لاعبى الأهلى .

وأجرى الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى تغييرين فى بداية الشوط الثانى لمباراة الزمالك .. ودفع فايلر المدير الفنى للأهلى بكل من وليد سليمان والانجولى جيرالدو بدلا من اليو ديانج واجاى .

وجاءت الخطورة للأهلى كعادة فى بداية الشوط الثانى عن طريق ياسر ابراهيم برأسية من كرة عرضية من الضربة الركنية .. وتلاها رأسية مجدى افشه

وفى الدقيقة 49 تعرض محمد أبو جبل للاصابة بعد تدخل عنيف من جانب حمدى فتحى فى كرة مشتركة حصل الاخيرة على الكارت الأصفر .

ودفع الزمالك بمحمد أوناجم بدلا من أحمد سيد زيزو .

وفى الدقيقة 55 .. واصل القائم الايمن وقوفه بجوار نادى الزمالك ببعد تصديه لتصويبه افشة الارضية التى مرت أمام رؤية الجميع حتى اصطدمت بالقائم الايمن .

وفى الدقيقة 58 تعرض وليد سليمان للعرقلة بعد اعتراض من جانب محمود علاء لجأ بعدها الحكم للفار ولكنه طالب باستمرار اللعب وعدم احتساب الخطأ .

وفى الدقيقة 62 .. أنقذ الونش مرمى الزمالك بعد عرضية مميزة من وليد سليمان لجيرالدو انقذها الونش قبل الوصول اليها من جانب جيرالدو .

ومن الضربة الركنية نجح الأهلى فى تعديل النتيجة وادراك التعادل عن طريق ابراهيم بعد سقوط الكرة داخل منطقة الجزاء لعبها بلمسة فنية رائعة داخل الشباك محرزا هدف التعادل .

بعد الهدف عاد الهدوء الى وسط الملعب وسط محاولات من الفريقين ودفع الزمالك بكاسونجو بدلا من يوسف اوباما .

ولاحت فرصة خطيرة لكاسونجو بعد خطأ فادح من محمد هانى الذى فشل فى ابعاد عرضية أوناجم من الناحية اليمنى ولكن الشناوى انقذها ببراعة .

وفى الدقيقة 70 أحرز مصطفى محمد هدفا رائعا بعد استلام الكرة على صدره وهيأها لنفسه من لمسة واحدة وسدد بيسراه قوية على يمين الشناوى محرزا الهدف الثانى .

وفى محاولة لتنشيط الناحية الهجومية من جانب الأهلى دفع فايلر بمروان محسن بدلا من افشه الذى بدأ عليه الارهاق وأحمد فتحى بدلا من حمدى فتحى .

فيما دفع كارتيرون بكل من أسامة فيصل بدلا من مصطفى محمد و محمد عبد الغنى بدلا من حازم امام .

وشهدت الدقائق الاخيرة من عمر المباراة محاولات هجومية من الأهلى بعد اصابة محمد عبد الشافى فى الدقيقة 86 مصابا ليستكمل الزمالك المباراة بـ 10 لاعبين .

وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سدد وليد سليمان كرة خطيرة مرت بجوار القائم ليهدر فرصة ادراك التعادل .

ونجم اسامة فيصل فى احراز الهدف الثالث للزمالك بعد استغلال الهجمة المرتدة ليضعها بسهولة .