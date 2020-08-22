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رياضة

بعد 5 دقائق .. القائم يحرم الأهلى من التقدم على الزمالك برأسية بادجي

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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محمود المخبزى

 سيطر التعادل السلبى على أحداث مباراة الأهلى والزمالك بعد مرور 5 دقائق من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى.

 

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب الفريقين وسط كثافة عددية منهما فى منطقة وسط الملعب للسيطرة عليها للتحكم فى سير اللقاء.

 

وجاءت الخطورة الاولى لصالح الأهلى فى الدقيقة الثانية عن طريق اليو ديانج بتصويبة قوية بعد تمريرة من محمد مجدى افشه على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الايمن للحارس محمد ابو جبل .

 

وجاءت الدقيقة الاولى عبارة عن تمريرات بين لاعبى الفريقين بوسط الملعب دون الوصول لمرمى ابو جبل أو الشناوى .

 

وفى الدقيقة الخامسة حرم القائم الايمن لابو جبل الاهلى من التقدم بعد تصديه لرأسية بادجى


وتعد مباراة الأهلى والزمالك واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة .

 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، وفي الأمام محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وأليو بادجي.

 

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ومحمود وحيد ورامي ربيعة ووليد سليمان ومروان محسن وجيرالدو وعربي بدر.

 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أوناجم وحسام أشرف وأسامة فيصل وكاسونجو وعمر السعيد.

 

ويدخل الأهلى مباراة القمة اليوم برصيد 56 نقطة محتلا بها صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بينما يقع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 39 نقطة .

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