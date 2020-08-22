AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الفار يحرم الاهلي من ضربة جزاء امام الزمالك

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:32 م
الاهلي الزمالك
الاهلي الزمالك
Advertisements
عبدالله هشام
حرمت تقنية الفيديو الـ VAR النادي الاهلي من ضربة جزاء حسب رؤية حكم اللقاء امام الزمالك في المباراة المقامة حاليا علي استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدورى المصري . 

حافظ الزمالك على تقدمه على الأهلى بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الدورى .

 

ودفع فايلر المدير الفنى للأهلى بكل من وليد سليمان والانجولى جيرالدو بدلا من اليو ديانج واجاى

 

وتقدم الزمالك على الأهلى بهدف نظيف فى الشوط الاول من عمر ..أحرز الهدف أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة

 

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب الفريقين وسط كثافة عددية منهما فى منطقة وسط الملعب للسيطرة عليها للتحكم فى سير اللقاء .

 

وجاءت الخطورة الاولى لصالح الأهلى فى الدقيقة الثانية عن طريق اليو ديانج بتصويبة قوية بعد تمريرة من محمد مجدى افشه على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الايمن للحارس محمد ابو جبل .

 

وجاءت الدقيقة الاولى عبارة عن تمريرات بين لاعبى الفريقين بوسط الملعب دون الوصول لمرمى ابو جبل أو الشناوى .

 

وفى الدقيقة الخامسة حرم القائم الايمن لابو جبل الاهلى من التقدم بعد تصديه لرأسية بادجى .

 

منحت البداية الافضلية للنادى الأهلى فى ظل الانتشار الجيد والتفاهم الكبير بين لاعبيه وسقط حمدى فتحى على الارض متاثرا بالاصابة فى كاحل القدم فى الدقيقة 8 .

 

بمرور الوقت حاول الزمالك التماسك واستعادة التوازن من خلال السيطرة على الكرة فى وسط الملعب والتنوع فى بناء الهجمات سواء من الاختراق من المنتصف أو اللعب على الاطراف .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 5 دقائق .. القائم يحرم الأهلى من التقدم على الزمالك برأسية بادجي

الدقيقة 12.. زيزو يتقدم للزمالك على الأهلي في القمة 120

25 دقيقة .. الزمالك يحافظ على التقدم.. والأهلى يناور بلا فاعلية على المرمى

القمة 120.. الزمالك يتقدم بهدف لـ زيزو.. والقائم يعاند بادجي والأهلي في الشوط الاول

شيكابالا لـ أمير مرتضى بعد هدف الزمالك فى الأهلي: مش قولتلك هنكسب..فيديو

القمة 120 .. الأهلى يدفع بـ وليد سليمان وجيرالدو في بداية الشوط الثاني

ترشيحاتنا

قنص الطفلة رويدا في تعز جريمة ضد الإنسانية.. الأمم المتحدة تتجاهل ووزير الإعلام اليمني يستهجن

أنا هدمع.. فاروق جعفر: أي حاجة مؤمن زكريا يطلبها هنفذها.. فيديو

رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة هيكل عظمي حتى الآن والمرحلة التالية ستربطه بحياة الناس

هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة؟.. الإفتاء تجيب

بعد إصابة مؤمن زكريا به.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الضموري

برفقة والدتها.. كنزي عمرو دياب بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند عبدالحليم تتألق بالكاجوال في أحدث ظهور بعد الزفاف

داخل الجيم.. ديانا حداد تستعرض لياقتها.. شاهد

أوف شولدر.. رشا المهدي تستعرض جمالها على إنستجرام