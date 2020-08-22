الفار يحرم الاهلي من ضربة جزاء امام الزمالك

حافظ الزمالك على تقدمه على الأهلى بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الدورى .









ودفع فايلر المدير الفنى للأهلى بكل من وليد سليمان والانجولى جيرالدو بدلا من اليو ديانج واجاى









وتقدم الزمالك على الأهلى بهدف نظيف فى الشوط الاول من عمر ..أحرز الهدف أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة









جاءت بداية المباراة حذرة من جانب الفريقين وسط كثافة عددية منهما فى منطقة وسط الملعب للسيطرة عليها للتحكم فى سير اللقاء .









وجاءت الخطورة الاولى لصالح الأهلى فى الدقيقة الثانية عن طريق اليو ديانج بتصويبة قوية بعد تمريرة من محمد مجدى افشه على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الايمن للحارس محمد ابو جبل .









وجاءت الدقيقة الاولى عبارة عن تمريرات بين لاعبى الفريقين بوسط الملعب دون الوصول لمرمى ابو جبل أو الشناوى .









وفى الدقيقة الخامسة حرم القائم الايمن لابو جبل الاهلى من التقدم بعد تصديه لرأسية بادجى .









منحت البداية الافضلية للنادى الأهلى فى ظل الانتشار الجيد والتفاهم الكبير بين لاعبيه وسقط حمدى فتحى على الارض متاثرا بالاصابة فى كاحل القدم فى الدقيقة 8 .









بمرور الوقت حاول الزمالك التماسك واستعادة التوازن من خلال السيطرة على الكرة فى وسط الملعب والتنوع فى بناء الهجمات سواء من الاختراق من المنتصف أو اللعب على الاطراف .